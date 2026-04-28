Kelias dienas dar teks pakentėti: vėjas neskubės rimti

Antradienio dieną daug kur dar numatomi trumpi krituliai, daugiausia nedidelis lietus. Taip pat laikysis šiaurės vakarų vėjas, 9–14 m/s, vietomis gūsiai dar gali įsisiautėti iki 15–17 m/s. Temperatūra kils iki kuklių 6–11 laipsnių.
Nuo trečiadienio pradės stiprėti aukštesnio slėgio sritis. Naktį gali pasitaikyti šiek tiek kritulių, pūs apysmarkis šiaurės vakarų vėjas. Daug kur vėl kandžiosis šalnos iki 1–6 laipsnių šalčio, tik vietomis Aukštaitijoje ir pajūrio ruože oro temperatūra bus 0–4 laipsniai šilumos.
Trečiadienio dieną, pasak sinoptikės Teresės Kaunienės, orai išliks panašūs.
Pavasaris kol kas sugrįžti nežada: sinoptikai įspėja apie minusinę temperatūrą ir sniegą
„Šalyje bus nepastoviai debesuota. Kai kur truputį palynos. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra įdienojus pakils iki 6–11 laipsnių šilumos“, – prognozavo ji.
Ketvirtadienį šalyje prognozuojami nedideli krituliai, be to, turėtų būti vienu kitu laipsniu šilčiau.
„Naktį vėl daug kur, ypač giedresnėje pietinėje šalies pusėje, numatomos 1–6 laipsnių šalnos, pajūryje oro temperatūra bus 0–3 laipsniai šilumos. Dieną oras sušils iki 7–12 laipsnių“, – pažymėjo sinoptikė.
Po vėsios savaitės pradžios orai ims taisytis penktadienį – juos lems šiltas anticiklonas. Pasak T. Kaunienės, penktadienio diena prognozuojama be kritulių, o šiluma vietomis šoktels iki 17 laipsnių.
„Oro temperatūra naktį jau daug kur svyruos tarp 0–5 laipsnių šilumos, tačiau dirvos paviršiuje 1–6 laipsnių šalnų nepavyks išvengti. Dieną, plūstelėjus šilumai, oro temperatūra šoktelės iki 12–17 laipsnių, pajūryje bus apie 10 laipsnių šilumos“, – pažymėjo ji.
Savaitgalį prognozuojami saulėti ir ramūs orai, nors šalnos dar nesitrauks.
„Naktys jau bus šiltesnės, tačiau šeštadienio naktį dirvos paviršiuje šalnų dar gali pasirodyti. Dienomis termometrai pavėsyje rodys 14–19 laipsnių šilumos, sekmadienį vietomis žada būti dar šilčiau“, – nurodė T. Kaunienė.
