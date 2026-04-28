Naktį vėl kandžiojosi šalnos: kur buvo šalčiausia ir ko laukti vėliau

Naktį be žymesnių kritulių. Daug kur susidarė šalnos iki 0–6 laipsnių šalčio, kai kur oro temperatūra nenukrito žemiau 0–5 laipsnių šilumos. Šalčiausia naktis buvo Alytuje kur oro temperatūra (1,5 m aukštyje) nukrito iki -2,6 °C, o dirvos paviršiaus (5 cm aukštyje) iki -5,5 °C.
Nuo trečiadienio pradės stiprėti aukštesnio slėgio sritis. Naktį gali pasitaikyti šiek tiek kritulių, pūs apysmarkis šiaurės vakarų vėjas. Daug kur vėl kandžiosis šalnos iki 1–6 laipsnių šalčio, tik vietomis Aukštaitijoje ir pajūrio ruože oro temperatūra bus 0–4 laipsniai šilumos.
Trečiadienio dieną, pasak T. Kaunienės, orai išliks panašūs. „Šalyje bus nepastoviai debesuota. Kai kur truputį palynos. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra įdienojus pakils iki 6–11 laipsnių šilumos“, – kiek anksčiau prognozavo sinoptikė T. Kaunienė.
Pavasaris kol kas sugrįžti nežada: sinoptikai įspėja apie minusinę temperatūrą ir sniegą
Ketvirtadienį šalyje prognozuojami nedideli krituliai, be to, turėtų būti vienu kitu laipsniu šilčiau.
„Naktį vėl daug kur, ypač giedresnėje pietinėje šalies pusėje, numatomos 1–6 laipsnių šalnos, pajūryje oro temperatūra bus 0–3 laipsniai šilumos. Dieną oras sušils iki 7–12 laipsnių“, – pažymėjo sinoptikė.
Po vėsios savaitės pradžios orai ims taisytis penktadienį – juos lems šiltas anticiklonas. Pasak T. Kaunienės, penktadienio diena prognozuojama be kritulių, o šiluma vietomis šoktels iki 17 laipsnių. „Oro temperatūra naktį jau daug kur svyruos tarp 0–5 laipsnių šilumos, tačiau dirvos paviršiuje 1–6 laipsnių šalnų nepavyks išvengti. Dieną, plūstelėjus šilumai, oro temperatūra šoktelės iki 12–17 laipsnių, pajūryje bus apie 10 laipsnių šilumos“, – pažymėjo ji.
Savaitgalį prognozuojami saulėti ir ramūs orai, nors šalnos dar nesitrauks. „Naktys jau bus šiltesnės, tačiau šeštadienio naktį dirvos paviršiuje šalnų dar gali pasirodyti. Dienomis termometrai pavėsyje rodys 14–19 laipsnių šilumos, sekmadienį vietomis žada būti dar šilčiau“, – nurodė T. Kaunienė.