Prognozėje – ryškios ir staigios permainos: skelbia, kas laukia artimiausiomis dienomis

Trečiadienio dieną vietomis trumpi krituliai, daugiausia nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose, nedideli krituliai.
Vėjas vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Naktį daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje oro temperatūra 0–3 laipsniai šilumos, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Vėjas vis dar išliks smarkus: daug kur kandžiosis šalnos, lis lietus
Penktadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną 5–10 m/s
. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 13–18, pajūryje 10–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 16–21, pajūryje 12–15 laipsnių šilumos.
Sekmadienį be žymesnio lietaus. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 18–23, pajūryje 14–17 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje išliks panašūs orai.
OraiLietuvos hidrometeorologijos tarnybasinoptikai
Rodyti daugiau žymių