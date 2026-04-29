Prognozėje – ryškios ir staigios permainos: skelbia, kas laukia artimiausiomis dienomis

2026 m. balandžio 29 d. 05:54
Lrytas.lt
Sinoptikai turi gerų žinių išsiilgusiems šilumos. Balandžio pabaiga dar išliks vėsi, o gegužės pradžioje laukia staigus atšilimas, skelbia meteo.
Daugiau nuotraukų (37)
Trečiadienio dieną vietomis trumpi krituliai, daugiausia nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose, nedideli krituliai.
Vėjas vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Naktį daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje oro temperatūra 0–3 laipsniai šilumos, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

Vėjas vis dar išliks smarkus: daug kur kandžiosis šalnos, lis lietus

Penktadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną 5–10 m/s
. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 13–18, pajūryje 10–12 laipsnių šilumos.
Susiję straipsniai
Šeštadienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 16–21, pajūryje 12–15 laipsnių šilumos.
Sekmadienį be žymesnio lietaus. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 18–23, pajūryje 14–17 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje išliks panašūs orai.
OraiLietuvos hidrometeorologijos tarnybasinoptikai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.