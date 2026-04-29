Sinoptikai užtikrinti: į šalį plūstels vasariška šiluma, prognozėse – ir 25 laipsniai

Visgi panašu, kad artėjantis ilgasis savaitgalis lietuvius džiugins vasariška šiluma, o pirmuosius, kol kas mažiau ženklius pokyčius matysime jau nuo rytojaus – ketvirtadienio.
„Pastarųjų dienų orus lėmęs ciklonas traukiasi. Jau ketvirtadienis bus gražesnis. Trumpas, nedidelis lietus numatomas tik vietomis. Tiesa, naktis dar bus su šalnomis iki 1–6 laipsnių šalčio, tačiau ore temperatūra kai kur, daugiausia pajūryje, jau bus teigiama, o ir vėjas dieną silpnės.
Termometrai ketvirtadienio dieną taip pat kils aukščiau, iki 6–11, kai kur 12–14 laipsnių šilumos“, – portalui Lrytas sakė sinoptikas Vytautas Patašius.
Gegužės 1-oji, penktadienis, anot jo, bus dar gražesnis. Nors naktį dar gali kai kur palyti, dieną žymesnių kritulių nenumatoma. Vėjas naktį taip pat bus silpnas, o dieną – vidutinio stiprumo.
„Jau keičiasi ir temperatūra. Naktį jau daug kur temperatūra bus teigiama – 0–5 laipsniai šilumos, nors šalnų dirvos paviršiuje dar bus.
Dieną matyti ir po truputį vis grįžtanti šiluma. Numatoma 13–18, tik pajūryje 10–12 laipsnių šilumos“, – kalbėjo V. Patašius.
Tačiau šiltas penktadienis – tik įžanga į vasarą priminsiantį savaitgalį. Šeštadienis, anot sinoptiko, bus šiltas ir saulėtas, naktį numatomi net 2–7 laipsniai šilumos, o dieną termometrų stulpeliai kils iki 17–22 laipsnių ir pirmą kartą šiemet perkops simbolinę 20 laipsnių ribą.
Tiesa, kaip įprasta, pajūryje temperatūra bus kiek kuklesnė – čia numatoma 13–15 laipsnių šilumos.
Sekmadienį tik kai kur gali iškristi keli lietaus lašai, visgi temperatūra kils dar aukščiau.
„Sekmadienio dieną numatoma net 19–24 laipsniai šilumos. Tik vakariniame šalies pakraštyje gali būti 14–18 laipsnių. Naktį termometrai rodys 5–10 laipsnių šilumos“, – sakė sinoptikas.
O kol kas šilčiausia iš artimiausių dienų numatoma pirmadienis. Šią dieną Lietuvoje numatomi 20–25 laipsniai šilumos. Tiesa, Windy orų programėlė rodo, kad pirmadienį kai kur termometrai gali rodyti net ir 26 laipsnius.
„Lietuviškos vasaros temperatūra pirmadienį jau tikrai nusimato“, – šyptelėjo V. Patašius.
Kokie bus likę kitos savaitės orai, spėti dar anksti, tačiau kol kas atrodo, kad po taip pat šilto antradienio kitos savaitės viduryje gali kiek atvėsti. Tiesa, tokių ženklių permainų, kokias matėme, tikėtis nereiktų. Temperatūra ateinantį trečiadienį-ketvirtadienį gali kristi iki 16–17 laipsnių.
„Kuo toliau, tuo prognozės mažiau tikslios, tad prižadėti tikrai negalima. Visgi savaitgalis ir pirmadienis tikrai turėtų būti labai šilti“, – sakė sinoptikas.
