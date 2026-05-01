Suskubkite pasidžiaugti: savaitgalis džiugins šiemet dar nematyta šiluma

Oras šils sparčiau ir vėl galėsime pasimėgauti malonesne 15–20 laipsnių šiluma. Truputį vėsiau išliks tik pajūryje – čia numatoma 11–14 laipsnių.
Šeštadienio naktį anticiklonas nesitrauks. Dangus daugiausia bus mažai debesuotas, vietomis ir visai giedras. Kritulių nenumatoma.
Pietvakarių, vakarų vėjas bus nestiprus. Temperatūra neturėtų kristi žemiau nei 1–6 laipsniai šilumos, tačiau dirvos paviršiuje šalnos iki 0–5 laipsnių dar numatomos daugelyje rajonų.
Ilgasis savaitgalis lepins saulės spinduliais: sušils iki 18 laipsnių
Šeštadienio diena vilios laiką leisti gamtoje. Nuo pat ryto netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti, lietaus jie tikrai neatneš. Nebus nemalonus ir vakarų, pietvakarių vėjas.
Į Lietuvą plūstelės dar šiltesnio oro masė, tad popietę oras sušils iki 17–22, pajūryje 13–16 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį dangus daugiausia bus giedras, dieną plauks nebent aukštai esantys ploni, saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie neatneš. Pūs vidutinio stiprumo šiltas pietvakarių vėjas.
Naktį temperatūra nekris žemiau nei 5–10 laipsnių šilumos, o dieną lepins 19–24 laipsnių šiluma.
