Sinoptikė skelbia puikią žinią dėl savaitgalio: įvardijo ir kada visa tai baigsis

Jos teigimu, artimiausiomis dienomis sušils iki 13–18, 21–26 laipsnių, daugiausia bus saulėta.
„Šeštadienį orus lems aukšto slėgio sūkurio šiaurinis pakraštys. Dangų dengs plonų debesų sluoksnis. Lietaus nenumatoma. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oro temperatūra sieks 1–6 laipsnius šilumos. Vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, prognozuojamos šalnos 0–5 laipsniai šalčio“, – Eltai sakė sinoptikė.
„Šeštadienio dieną dangus visai išsigiedrys. Bus saulėta ir sausa. Vėjas papūs iš vakarų, pietvakarių vidutiniu stiprumu. Į šalį ims plūsti vis didesnė šiluma iš Vidurio Europos. Įdienojus termometrai rodys nuo 19 iki 24, vakariniame šalies pakraštyje 13–18 laipsnių šilumos“, – teigė ji.
Sekmadienio dieną ims formuotis kamuoliniai debesys
Tuo metu sekmadienį, pasak LHMT specialistės, ims formuotis kamuoliniai trumpalaikių liūčių debesys, pūs stiprokas vėjas.
„Sekmadienio naktį anticiklonas lėtai vis labiau trauksis į šiaurės rytus, tad mes liksime šiaurės vakariniame jo krašte. Dangumi praplauks vos vienas kitas debesėlis. Be lietaus. Vakarinių krypčių, dažniausiai pietvakarių vėjas aprims. Naktis bus šilta – tarp 5–10 laipsnių šilumos“, – sakė S. Dalinkevičiūtė.
„Sekmadienio dieną iš vakarų pamažu brausis nedidelis ciklonas. Šiauriniame šalies pakraštyje ims formuotis kamuoliniai trumpalaikių liūčių debesys. Pietvakarių, vakarų vėjas pūs smarkokai, 7–12 m/s stiprumu. Aukščiausia temperatūra sieks 21–26, vakariniuose rajonuose vietomis 15–20 laipsnių šilumos“, – nurodė ji.
Pirmadienį vietomis gali trumpai palyti
Kitos savaitės pradžioje, pasak sinoptikės, vietomis gali trumpai palyti, gali griausti pavienės perkūnijos.
„Pirmadienį orus jau daugiau lems žemo slėgio sūkurio pietrytinis pakraštys. Naktį lietaus tikimybė sumenks iki minimumo, dieną vietomis praslinks trumpas lietus, kartu su juo gali sugriaudėti pavienės perkūnijos. Daugiausia vėjas laikysis pietvakarių, dieną kartais pasisuks iš vakarų, naktį bus nestiprus, dieną labiau juntamas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 7–12 laipsnių šilumos. Popietę oras vėl spės įšilti iki 21–26, vakariniuose rajonuose kai kur 15–20 laipsnių šilumos“, – teigė LHMT atstovė.
Antradienį gali truputį atvėsti
Tuo metu antradienį, jos teigimu, gali truputį atvėsti, pūs nestiprus vėjas.
„Antradienį Lietuvą pasieks banguotas atmosferos frontas. Naktį vietomis, dieną daugelyje vietovių nušniokš trumpi lietūs. Popietę vietomis griaudės perkūnija. Pūs įvairių krypčių vėjas nestipriai, tik dieną su aktyvesniais debesimis galimi stipresni – iki 12 m/s stiprumo vėjo gūsiai. Saulei tekant oras atvės iki 4–9 laipsnių šilumos“, – kalbėjo S. Dalinkevičiūtė.
Pasak jos, dieną šils iki 17–22, pietrytiniuose rajonuose vietomis iki 26, tik prie jūros bus gaiviau – tik apie 12–15 laipsnių šilumos.