Lietuvos link artėja galingas ciklonas: sinoptikė įspėja – permainos jau čia pat

Antradienį, gegužės 5 -osios nakties pradžioje šiek tiek palis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, vakarinėj pusėj gali rūkai driektis, dieną jau daug kur didesnio lietaus sulauksime, kai kur su perkūnija.
Tik vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose bus sausiausia. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6–11 m/s, dieną nepastovus 4–8 m/s. Naktį 4–9°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 12–17°C, vėsiausia pajūryje, rytuose, pietryčiuose 18–23°C.
Trečiadienį, gegužės 6 d. lis, dieną gausiau, tik vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose bus daugiausia be lietaus. Vėjas naktį nepastovus, dieną šiaurinių krypčių 4–8 m/s.
Sinoptikė įspėja: šilti orai maišysis su lietumi ir perkūnija
Naktį 6–9°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 2–5°C šilumos, čia dirvos paviršiuje galimos nedidelės šalnos iki minus 2°C, dieną 11–14°C, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose 15–17°C.
Ketvirtadienį, gegužės 7-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną palis pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 5–10 m/s. Naktį 2–7°C,vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 14–19°C.
Penktadienį, gegužės 8 -osios naktį be lietaus, dieną turėtų gausiau ir ramiau lyti pietvakariniuose, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 6–9°C, šiauriniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 3–5°C, dieną 13–18°C.
Šeštadienį, gegužės 9-osios naktį be lietaus, dieną gausoko, ramesnio lietaus debesys turėtų keliauti per visą Lietuvą. Vėjas naktį šiaurės rytų 4–8 m/s, dieną vakarų 7–12 m/s. Naktį 7–12°C, dieną 10–15°C.
Sekmadienį, gegužės 10-osios naktį dar turėtų palyti, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 3–6°C, 14–19°C.
sinoptikaiOrų prognozėLietuvos hidrometeorologijos tarnyba
