Klimatologas išdėstė, kur artimiausiomis dienomis lis ir kokia laukia likusi gegužė

„Balandis, daugelio nuomone, buvo šaltas, žvarbus ir gana sausas (kokybiškai vertinant). Klimatinės duomenų bazės (tokios kaip NOAA ir kt.) rodo, kad balandis visame Baltijos regione buvo 1–3 laipsniais šaltesnis už daugiametį vidurkį, o tam įtakos turėjo dažnas atmosferos srautų blokavimas virš Skandinavijos ir Šiaurės vakarų Europos, lėmęs arktinių ir šaltų kontinentinių poliarinių oro masių invaziją į regioną.
Tokios oro masės pasižymi sausumu, o keliaudamos pavasarį toliau į pietus bei pietvakarius dar labiau išsausėja. Todėl ir dirvos Lietuvoje pradžiūvo šįmet žymiai anksčiau, nei įprasta, frontinis aktyvumas virš regiono buvo mažesnis, be to, kritulių potencialas tokiuose frontuose taip pat mažesnis už tipines vertes.
Pastarosiomis dienomis Lietuvoje vyravo labai šilti ir sausi orai: oro temperatūra vietomis kilo iki 25–28 laipsnių , o santykinė drėgmė kai kur sumažėjo iki pusdykumėms būdingų verčių 15–25 proc. Todėl ir viršutinis dirvos sluoksnis daugelyje Lietuvos rajonų yra sausas, nes drėgmės kiekis tesudaro 25–30 proc.
Vasarišką šilumą keis krituliai: galima ir perkūnija
Artimiausią savaitę, kai prognozuojamas trumpalaikis lietus, sausringos sąlygos dar nesitrauks. Pagal LHMT duomenis prasčiausios sąlygos dabar yra Vidurio Lietuvoje ir, vietomis, šiaurinėje Lietuvos dalyje. Dar vienas sausringų sąlygų požymis – prasidėję miškų ir durpynų gaisrai“, – praėjusius orus apžvelgė specialistas.
O artimiausiomis dienomis Lietuvoje tebesilaikys krituliams palankios sąlygos, išliks ir nemenki temperatūrų skirtumai.
„Temperatūros kaita bus nevienoda šiaurės vakarinėje ir pietrytinėje Lietuvos dalyse. Šiandien bus šilčiausia pietinėje ir rytinėje Lietuvos dalyse – čia šils iki 17–22 laipsnių, o vėsiausia – pajūryje (9–13 laipsnių). Didžiausia kritulių tikimybė (daugiausia liūtinių) bus vėlyvą popietę ir vakaro valandomis Lietuvos pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose.
Trečiadienio naktis taip pat šilčiausia bus respublikos pietryčiuose – 9–13 laipsnių, o vėsiausia – šiaurės vakaruose, 2–8 laipsniai. Tiesa, Latvijos Kurzemėje ir Vidzemės vakarinėje dalyje vietomis prognozuojamos šalnos.
Trečiadienio popietinėmis valandomis didžiausia kritulių tikimybė Lietuvos vakariniuose ir šiaurės vakariniouose rajonuose, ten taip pat bus ir vėsiausia – tik 9–14 laipsnių, o šilčiausia ir vėl pietryčiuose – 17–23 laipsniai.
Ketvirtadienio naktis vėsiausia bus šiauriniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose – tik 2–7 laipsniai, kai kur susidarys šalnos dirvos paviršiuje, šilčiausia naktis pietryčiuose – 9–14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną, prognozuojama, kad šilta oro masė galutinai bus „išstumta“ iš Lietuvos teritorijos, tačiau vis tiek rytinėje dalyje bus šilčiau nei šalies vakarinėje ir šiaurinėje dalyse.
Penktadienio naktį, pragiedrėjus, šiauriniuose rajonuose vietomis prognozuojamos šalnos dirvos paviršiuje, ore bus 1–6 laipsniai šilumos, o dienos maksimali oro temperatūra priklausys nuo atmosferos fronto, kuris turėtų būti nutolęs kiek į pietryčius nuo Lietuvos teritorijos debesų dangos: šiauriniuose ir Vidurio Lietuvos rajonuose 10–15 laipsnių, kitur keliais laipsniais mažiau, o pietinėje ir rytinėje Lietuvos dalyje prognozuojamas nedidelis lietus.
Ketvirtadienį virš Skandinavijos stiprės poliarinis anticiklonas, kurio centras penktadienį turėtų būti virš Botnijos įlankos. Tolesnis jo stiprėjimas ir plėtimasis į rytus virš viso regiono lems šiaurės rytų oro pernašą ir sausus orus ateinantį savaitgalį. Oro temperatūra savaitgalio dienomis sieks 13–18 laipsnių. Nuo sekmadienio oro pernaša Lietuvoje keisis į pietryčių pietų ir Lietuvą vėl pasieks drėgnesnės ir kiek šiltesnės oro masės.
Ilgalaikių orų prognozių duomenys rodo, kad likusi gegužės mėnesio dalis beveik visoje Europoje bus šiltesnė už normą: didžiausi teigiami nuokrypiai prognozuojami mėnesio viduryje Vidurio Europoje, mėnesio pabaigoje – Rytų Europoje. Lietuvoje šilčiausia turėtų taip pat būti mėnesio pabaiga. Kritulių prognozė per paskutinę savaitę kiek keitėsi, tačiau visumoje šis mėnuo Lietuvoje turėtų būti drėgnesnis už normą ir tokios prognozuojamos sąlygos, galimai, susilpnins besivystančią sausrą“, – dėstė G. Stankūnavičius.
