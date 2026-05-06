Įspėja ne tik dėl trumpų liūčių: sugrįžta ir šalnos

2026 m. gegužės 6 d. 05:49
Lrytas.lt
Vasariška šiluma pasitrauks, o vietoje jos grįš pavasariški orai. Naktimis vėl padidės šalnų (dirvos paviršiuje) susidarymo tikimybė, skelbia meteo.
Trečiadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 7–12 m/s. Temperatūra 13–18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19–24 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Temperatūra 6–11, šiaurės vakaruose kai kur 3–5 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra 11–16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
Dalyje Lietuvos – stichinė meteorologinė situacija

Penktadienį vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytų, pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje gali truputį atšilti.
