Sinoptikės įspėja dėl Lietuvą pasiekusių ciklonų: štai kam klius daugiausia lietaus

Anot sinoptikės Elvyros Latvėnaitės, Lietuvą jau pasiekė nedidelio ciklono, vardu Babette, šiaurės rytinė dalis, o ketvirtaidienį dar „prisijungs“ nedidelis ciklonas Anne. Tai ketvirtadienį ir penktadienį lems lietų, o pietinėje ir rytinėje šalies pusėje lietus bus gausus, gali vėl sugriaudėti perkūnija.
„Ketvirtadienį vis dar būsim padalinti į vėsesnę vakarinę, šiaurės vakarinę ir šiltesnę pietinę ir rytinę puses. Penktadienį ir šeštadienio naktį lis tik pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Šeštadienio diena, sekmadienis ir pirmadienis jau be ženklesnio ar visai be lietaus. Nuo penktadienio jau į visą Lietuvą vėsesnis oras brausis, dažniau pragiedrės, tad naktys vėl bus šaltesnės, o dirvos paviršiuje (5 cm aukštyje) vėl kai kur, o pirmadienio naktį jau daug kur galim šalnų sulaukti.
Dienomis saulutė šiek tiek daugiau šildys. Nuo antradienio turėtume lietaus, kartais ir geroko sulaukti, naktys bus kiek šiltesnės, bet dienomis oro temperatūra bus kaip amerikietiški kalneliai – tai šoks aukštyn, tai kris žemyn, ypač lietingomis dienomis. Tad panašu, kad orai bus labiau palankūs daržams, laukams ir jų šeimininkams“, – savo paskyroje rašė sinoptikė.
Per šalį slinks lietaus debesys: termometrų stulpeliai kils iki 19 laipsnių šilumos
Ketvirtadienio dieną daug kur numatomas lietus, kai kur bus smarkus. Sudundės perkūnija, daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurinių krypčių, 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s.
Dieną, anot sinoptikės, numatoma 11–15, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose 16–20, pietiniame krašte iki 22 laipsnių šilumos.
„Penktadienį, gegužės 8 d., palis pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 7–10 laipsnių, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 2–6 laipsniai, dirvos paviršius čia kai kur iki 0–1 laipsnio šalčio gali atšalti, dieną 14–17, vėsiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose – 10–13 laipsnių.
Šeštadienį, gegužės 9 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį šiaurės rytų 3–7 m/s, dieną rytų, šiaurės 6–11 m/s. Naktį 2–7, dieną 15–19 laipsnių.
Susiję straipsniai
Sekmadienį, gegužės 10-osios naktį be lietaus, dieną gali silpnai palyti šiaurės rytiniame pakraštuke. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 2–7, dieną 13–18 laipsnių.
Pirmadienį, gegužės 11 d., be lietaus. Vėjas pietų, pietryčių, naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 2–7, dieną 18–22 laipsniai.
Antradienį, gegužės 12 d., palis, įdienojus gausokai ir su perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai 15 m/s. Naktį 8–13 laipsnių, dieną 18–23 laipsniai, vakariniuose rajonuose 10–15 laipsnių.
Trečiadienį, gegužės 13-osios naktį turėtų gausokai lyti, dieną protarpiais lietus. Vėjas šiaurės vakarų naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Naktį 3–8 laipsniai, dieną 7–12 laipsnių“, – rašė sinoptikė.
sinoptikaiOraiOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių