Vienur pliaups, kitur kandžiosis šalnos: skelbia, kur ko tikėtis

Šeštadienio dieną daug kur palis. Pūs šiaurinių krypčių, 8–13 m/s vėjas. Temperatūra kils iki 7–12, vakariniuose rajonuose vietomis 13–16 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 5–10 m/s.
Temperatūra naktį kris iki 2–7 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 0–5 laipsnių šalčio.
Niūrios sinoptikų prognozės savaitgaliui: pliaups lietus, žolę balins šalnos
Sekmadienio dieną taip pat palis, daugiausia rytiniuose rajonuose. Temperatūra kils iki 10–15, vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
Pirmaidienio dieną vakarinėje šalies pusėje vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų, pietryčių, 7–12 m/s. Oro temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio.
Diena jau bus šiltesnė – numatoma 16–21 laipsnis šilumos.
Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas pietryčių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–18 m/s.
Temperatūra naktį 5–10, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį rytiniuose rajonuose, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, vakaruose dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, kitomis dienomis turėtų truputį atšilti.
