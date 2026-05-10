GamtaOrai

Lietingą ir vėjuotą šeštadienį ant kelių virto medžiai ir šakos

2026 m. gegužės 10 d. 13:31
Ingrida Steniulienė, ELTA
Lietingą ir vėjuotą šeštadienį ant kelių virto medžiai ir šakos, gelbėtojai per parą užfiksavo 17 tokių įvykių visoje Lietuvoje.
„Daugiausia tokių įvykių užregistruota Utenos apskrityje, taip pat Kauno, Vilniaus, Panevėžio“, – Eltai sekmadienio rytą sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Žilinskas.
Utenos apskrityje į tokius įvykius reaguota 9 kartus, Vilniaus – 4, Kauno – 3.

Žmonės, pastatai ir automobiliai per šiuos įvykius nenukentėjo.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad sekmadienio dieną vietomis, daugiausia rytiniuose rajonuose, truputį palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra 9–14, vakariniuose rajonuose vietomis 15–18 laipsnių šilumos.
Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų, pietryčių, 8–13 m/s. Oro temperatūra naktį 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Antradienį daug kur palis. Vėjas pietryčių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 10–15, rytiniuose rajonuose daug kur 16–20 laipsnių šilumos.
 
