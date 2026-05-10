Po lietingo savaitgalio didelių permainų nežada: lietus nesitrauks

Temperatūra kils iki 10–15, vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
Pirmadienio dieną vakarinėje šalies pusėje vietomis trumpai palis.
Vėjas naktį silpnas, dieną pietų, pietryčių, 7–12 m/s. Oro temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio.
Niūrios sinoptikų prognozės savaitgaliui: pliaups lietus, žolę balins šalnos
Diena jau bus šiltesnė – numatoma 16–21 laipsnis šilumos.
Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis.
Vėjas pietryčių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–18 m/s.
Temperatūra naktį 5–10, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį rytiniuose rajonuose, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s.
Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, vakaruose dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, kitomis dienomis turėtų truputį atšilti.
Orų prognozė
