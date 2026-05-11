Antradienį, gegužės 12 d. protarpiais lietus, naktį daugiausia šiaurės vakariniuose, vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose, dieną jau daug kur trumpai palis, pavakare pietuose, pietryčiuose gali perkūnija sudundėti. Vakare prie pajūrio rūkas „prisiglaus“.
Vėjas naktį pietryčių, rytą vakariniuose rajonuose, o įdienojus jau visur suks į vakarus, šiaurės vakarus 7–12 m/s, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose gūsiai 15 m/s, dieną pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose su perkūnija gūsiai iki 15 m/s. Naktį 6–11°C, dieną 15–20°C, šiaurės vakariniuose, vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose 9–14°C, vėsiausia pajūryje.
Trečiadienį, gegužės 13 d. protarpiais lietus, gausesnis naktį. Nakties pradžioje pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose gali perkūnija sudundėti. Vakariniam pakraštuke naktį rūkai drieksis.

Vėjas vakarų, šiaurės vakarų naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 14 m/s. Naktį 5–9°C, šilčiausia bus pajūryje, dieną 10–14°C, vėsiausia pajūryje.
Ketvirtadienį, gegužės 14-osios naktį be lietaus, dieną vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 1–4°C, pajūryje apie 6°C šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0 minus 4°C, dieną 14–18°C.
Penktadienį, gegužės 15 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas pietų, pietryčių 3–7 m/s. Naktį 4–6°C, dieną 17–22°C.
Šeštadienį, gegužės 16-osios naktį be lietaus, dieną gali trumpai palyti vakariniame ir šiaurės rytiniame pakraštuke. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 5–9°C, dieną 18–23°C, vėsiausia pajūryje.
Sekmadienį, gegužės 17-osios naktį be lietaus, dieną gali trumpai, su perkūnija daug kur palyti. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 7–11°C, dieną 18–23°C, pajūryje 15–17°C.
Pirmadienį, gegužės 18 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 5–9°C, dieną 17–20°C, pajūryje 14–16°C.
