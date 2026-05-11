Sinoptikai: po naktį kandžiojusių šalnų – lietus ir šilumos pliūpsnis

2026 m. gegužės 11 d. 05:55
Meteo.lt
Pirmadienio naktį lietaus nenumatoma, kai kur gali pasirodyti rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 2–7 m/s, pajūryje rytų, pietryčių, iki 12 m/s. Temperatūra 0–5, vakariniame pakraštyje 6–8 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Pirmadienio dieną vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis. Vėjas pietų, pietryčių, 8–13 m/s. Temperatūra 17–22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14–16 laipsnių šilumos.
Antradienį daug kur lietūs (vyraus trumpi), vietomis smarkūs. Vėjas pietryčių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 15–20, vakariniuose rajonuose 9–14 laipsnių šilumos.

Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
