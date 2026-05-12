Audringam ciklonui traukiantis – naujausia sinoptikės žinia: kada džiugins ypač malonūs orai

2026 m. gegužės 12 d. 19:54
Darganotas trečiadienis bus dar vėsokas, o sausesnė ketvirtadienio naktis dar šaltesnė, feisbuko paskyroje rašo sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.
Trečiadienį, gegužės 13 d. protarpiais lietus, dieną gausesnis šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Nakties pradžioje pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose gali perkūnija sudundėti. Vakariniuose rajonuose kai kur gali rūkai nusidriekti. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 14 m/s. Naktį 5–9°C, šilčiausia bus pajūryje, dieną 9–14°C, vėsiausia pajūryje.
Ketvirtadienį, gegužės 14-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais, su perkūnija palis, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietinių krypčių naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Naktį 1–4°C, pajūryje apie 5– 6°C šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0 minus 4°C, dieną 14–17°C.
Penktadienį, gegužės 15-osios naktį be lietaus, dieną gali trumpai, su perkūnija palyti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietryčių naktį 2–6 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 2–6°C, kai kur galimos nedidelės šalnos dirvos paviršiuje iki 0 minus 2°C, dieną 17–22°C.

Šeštadienį, gegužės 16-osios naktį gali silpnai palyti vakariniuose rajonuose, įdienojus vėl gali trumpai, su perkūnija kai kur palyti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 5–10°C, dieną 17–22°C, vėsiausia pajūryje 14–16°C.
Sekmadienį, gegužės 17-osios naktį be lietaus, dieną gali trumpai, su perkūnija palyti, daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 4–9°C, dieną 18–23°C, pajūryje 15–17°C.
Pirmadienį, gegužės 18-osios naktį be lietaus, dieną gali trumpai, su perkūnija palyti, daugiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 6–11°C, dieną 18–23°C, pajūryje 15–17°C.
Antradienį, gegužės 19 -osios naktį be lietaus, dieną gali trumpai, su perkūnija palyti rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 6–11°C, dieną 19–24°C, pajūryje 16–18°C.
