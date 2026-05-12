Orus diktuos į Lietuvą atslinkęs ciklonas: sinoptikė pasakė, kada situacija taisysis

Antradienio dieną sinoptikė žada daugiau pragiedrulių, tačiau trumpo lietaus, vietomis lydimo perkūnijos, vis dėlto pasitaikys. Be to, dieną pietryčių vėją keis apysmarkis vakaris. Aukščiausia temperatūra daug kur sieks 15–20 laipsnių šilumos, tik pajūryje ir Vakarų Žemaitijoje vėsiau – 9–14 laipsnių.
Trečiadienio naktį orų sąlygos keisis nedaug. Ir toliau, pasak sinoptikės, bus debesuota ir drėgna, vėl daugelyje vietų trumpai, bet intensyviai palis, o rytuose galima perkūnija. Vyraus vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai sieks 6–11 m/s. Temperatūra naktį pažemės iki 4–9 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną orai truputį pagerės.
Išeinant iš namų nepamirškite skėčio: vyraus lietus, vietomis smarkus
„Oras sausės, rasis daugiau pragiedrulių, tačiau trumpo, daugiausia nedidelio lietaus dar teks daugeliui šalies rajonų“, – nurodo T. Kaunienė.
Vėjas daugiausia pūs iš pietvakarių, 7–12 m/s. Tuo metu temperatūra įdienojus pakils iki 10–15 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį lietaus tikimybė bus nedidelė, tačiau vėjui nurimus, vietomis formuosis rūkas. Oro temperatūra pragiedrėjus nukris iki 2–7 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur kandžiosis šalnos iki 0–5 laipsnių šalčio.
Ketvirtadienio dieną dangus šalyje bus nepastoviai debesuotas, o antroje jos pusėje sinoptikė žada lietų, lydimą perkūnijos. Pūs pietinių krypčių, 7–12 m/s stiprumo vėjas. Nepaisant lietaus, diena žada būti šiltesnė.
„Temperatūra, šildant saulei, pakils iki 14–19 laipsnių šilumos“, – pažymėjo sinoptikė.
Penktadienį prognozuojami šviesūs ir ramūs orai. Tiesa, pasak T. Kaunienės, truputį palyti gali nebent kai kur vakariniuose rajonuose.
Oro temperatūra penktadienio naktį svyruos tarp 3–8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur tikėtinos šalnos iki 0–5 laipsnių šalčio. Dieną šilumos sulauksime daugiau nei ketvirtadienį – sušils iki 17–22 laipsnių.
Šiluma, pasak sinoptikės, turėtų laikytis ir visą savaitgalį, nors vietomis kai kur ir iškris pavieniai lietūs.
