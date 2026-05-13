Iš tarnybos – žinia dėl artimiausių naktų: įspėja, kur šalnų tikimybė didžiausia

2026 m. gegužės 13 d. 16:03
Lrytas.lt
Šalnos nesitraukia. Meteo LT įspėja, kad artimiausios – ketvirtadienio ir penktadienio – naktys bus vėsios, dalyje Lietuvos vėl sulauksime šalnų.
„Naktį iš gegužės 13-os į 14-ąją daug kur Lietuvoje, didžiausia tikimybė – rytinėje šalies pusėje, numatomos šalnos iki 0–3 laipsnių šalčio.
Šalnų tikimybė išliks ir naktį iš gegužės 14-os į 15-ąją – kai kur šalyje dirvos paviršiuje taip pat numatomos šalnos.
Pavasarinės šalnos pavojingiausios agurkams, pomidorams, paprikoms, moliūgams, cukinijoms bei balkonų ir terasų augalams, todėl jautresnius augalus rekomenduojama nakčiai pridengti agroplėvele, audiniu ar lengva danga, o vakare palaistyti šiltu vandeniu – drėgna dirva geriau išlaiko šilumą ir gali padėti sumažinti šalnų poveikį“, – skelbė meteo.
Visgi dienos, anot sinoptikų, išliks pavasariškai šiltos.
Ketvirtadienio dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpas lietus, perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.
Penktadienį vietomis trumpas lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 4–9 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 17–22, Kuršių nerijoje 14–16 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių, silpnas, dieną besikeičiančios krypties, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 17–22, vakariniame pakraštyje 13–16 laipsnių šilumos.
