Po vėsių dienų – žinia apie artėjančią šilumą: kada ir ko tikėtis

Vėjas vakarų, pietvakarių, 7–12 m/s.
Temperatūra 10–15, kai kur šiaurės vakaruose 7–9 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietūs. Vėjas pietinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s.
Susiję straipsniai
Oro temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Penktadienį vietomis trumpas lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių, 5–10 m/s.
Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 17–22, Kuršių nerijoje 14–16 laipsnių šilumos.
sinoptikaiLietuvos hidrometeorologijos tarnybaOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių