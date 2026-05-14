Sinoptikai perspėja – sugrįžtantis ciklonas smogs su nauja jėga: pranešė, ko laukti

2026 m. gegužės 14 d. 12:51
Lrytas.lt
Trečiadienis bus dar vėsokas, o sausesnė ketvirtadienio naktis dar šaltesnė. Taip pat dirvos paviršiuje galim sulaukti šalnų, fesibuko paskyroje rašė Elvyra Latvėnaitė.
Ketvirtadienį dieną protarpiais, su perkūnija palis, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose.
Vėjas pietinių krypčių naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Naktį 1–4°C, pajūryje apie 5– 6°C šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0 minus 4°C, dieną 14–17°C.
Penktadienį, gegužės 15-osios naktį be lietaus, dieną gali trumpai, su perkūnija palyti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietryčių naktį 2–6 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 2–6°C, kai kur galimos nedidelės šalnos dirvos paviršiuje iki 0 minus 2°C, dieną 17–22°C.

Šeštadienį, gegužės 16-osios naktį gali silpnai palyti vakariniuose rajonuose, įdienojus vėl gali trumpai, su perkūnija kai kur palyti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 5–10°C, dieną 17–22°C, vėsiausia pajūryje 14–16°C.
Sekmadienį, gegužės 17-osios naktį be lietaus, dieną gali trumpai, su perkūnija palyti, daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 4–9°C, dieną 18–23°C, pajūryje 15–17°C.
Pirmadienį, gegužės 18-osios naktį be lietaus, dieną gali trumpai, su perkūnija palyti, daugiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 6–11°C, dieną 18–23°C, pajūryje 15–17°C.
Antradienį, gegužės 19 -osios naktį be lietaus, dieną gali trumpai, su perkūnija palyti rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 6–11°C, dieną 19–24°C, pajūryje 16–18°C.
Orų prognozėLietuvos hidrometeorologijos tarnybasinoptikai

