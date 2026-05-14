Sinoptikai perspėja – sugrįžtantis ciklonas smogs su nauja jėga: pranešė, ko laukti

Ketvirtadienį dieną protarpiais, su perkūnija palis, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose.
Vėjas pietinių krypčių naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Naktį 1–4°C, pajūryje apie 5– 6°C šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0 minus 4°C, dieną 14–17°C.
Penktadienį, gegužės 15-osios naktį be lietaus, dieną gali trumpai, su perkūnija palyti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietryčių naktį 2–6 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 2–6°C, kai kur galimos nedidelės šalnos dirvos paviršiuje iki 0 minus 2°C, dieną 17–22°C.
A. Zabarauskas apie politikų komunikaciją: verbalinė tryda dabar yra laiminti taktika
Šeštadienį, gegužės 16-osios naktį gali silpnai palyti vakariniuose rajonuose, įdienojus vėl gali trumpai, su perkūnija kai kur palyti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 5–10°C, dieną 17–22°C, vėsiausia pajūryje 14–16°C.
Sekmadienį, gegužės 17-osios naktį be lietaus, dieną gali trumpai, su perkūnija palyti, daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 4–9°C, dieną 18–23°C, pajūryje 15–17°C.
Susiję straipsniai
Pirmadienį, gegužės 18-osios naktį be lietaus, dieną gali trumpai, su perkūnija palyti, daugiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 6–11°C, dieną 18–23°C, pajūryje 15–17°C.
Antradienį, gegužės 19 -osios naktį be lietaus, dieną gali trumpai, su perkūnija palyti rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 6–11°C, dieną 19–24°C, pajūryje 16–18°C.