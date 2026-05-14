Sinoptikų žinia dėl šilumos, šalnų ir lietaus: skėčių neslėpkite

2026 m. gegužės 14 d. 06:01
Lrytas.lt
Artimiausiomis dienomis lepins pavasariška šiluma, tačiau ateinančią naktį dar gali pasitaikyti šalnų. Be to, toli slėpti nereiktų ir skėčių – šalį toliau skalaus trumpi lietūs, skelbia meteo.
Ketvirtadienio dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, numatomas trumpas lietus, kai kur sugriaudės perkūnija.
Pūs pietinių krypčių, 7–12 m/s vėjas, per perkūniją kai kur gūsiai gali sustiprėti iki 15–17 m/s.
Temperatūra šią dieną kils iki 15–20 laipsnių šilumos.

Lietus pamažu trauksis: džiugins šiltesni saulės spinduliai

Penktadienį vietomis toliau numatomas trumpas lietus. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pietryčių, 5–10 m/s.
Temperatūra naktį sieks 4–9 laipsnius šilumos, dirvos paviršiuje kai kur kandžiosis 0–3 laipsnių šalčio šalnos. Dieną termometrų stulpeliai jau kils kiek aukščiau – iki 17–22, Kuršių nerijoje 14–16 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija.
Vėjas naktį pietinių krypčių, silpnas, dieną besikeičiančios krypties, 7–12 m/s. Temperatūra naktį sieks 5–10, dieną 17–22, vakariniame pakraštyje 13–16 laipsnių šilumos.
