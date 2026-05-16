Šilumą nuplaus trumpos liūtys: skelbia, kur debesų savaitgalį bus daugiausia

Šį kartą didžiausia lietaus ir perkūnijos tikimybė bus rytinėje šalies pusėje.
Pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas, tačiau per perkūniją gūsiai gali pasiekti 15 m/s.
Diena daug kur išliks šilta, temperatūra kils iki 16–21 laipsnio, tik vakariniame šalies pakraštyje šils iki 10–15 laipsnių.
Sekmadienio naktį per šalį ims tįsti atmosferos frontas, todėl debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis.
Vėjas bus silpnas. Temperatūra rytą pažemės iki 5–10 laipsnių šilumos.
Sekmadienio dieną tankesni debesys slinks per vakarinius rajonus, čia dažniau palis, bet daugiausia negausiai.
Likusioje šalies dalyje debesys bus retesni, dažniau švies saulė, tiktai popietę vietomis nušniokš trumpalaikis lietus, sugriaudės perkūnija.
Pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas.
Temperatūra bus nevienoda: rytinėje šalies dalyje šils iki 18–23 laipsnių, o šalies vakaruose daug kur bus 12–17 laipsnių.
Kitos savaitės pradžioje orai išliks panašūs: bus ir tankių debesų, ir giedro dangaus plotų, didesnėje šalies dalyje palis, kai kur su perkūnija.
Naktimis temperatūra svyruos apie 7–12 laipsnių šilumos, dienomis sušils iki 18–23 laipsnių, dar šiek tiek vėsiau gali būti pajūryje.