Sinoptikai skelbia naujausią prognozę: kokia bus nauja savaitė ir kam ruoštis

Pirmadienį, gegužės 18-osios naktį protarpiais kai kur palis, pajūryje ir vakariniam pakraštuke rūkas tvyros, dieną lis daug kur, gausiau popietę ir su perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 7–12°C, šilčiausia rytiniuose rajonuose, dieną 16–21°C, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, bet pajūryje tik apie 13–15°C.
Antradienį, gegužės 19 d. lis, naktį gausokai, rytą daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, dieną protarpiais palis, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas nepastovus 4–8 m/s, dieną rytiniuose rajonuose pietinių krypčių, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s. m/s. Naktį 8–13°C, vėsiausia šiaurės vakaruose, vakaruose ir pietvakariuose, dieną 17–21°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 13–16°C.
Trečiadienį, gegužės 20 d. be lietaus, naktį kai kur rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną šiaurinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 5–8°C, vėsiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, dieną 18–23°C, pajūryje 14–17°C.
Saulės spinduliai maišysis su lietumi: vietomis griaudės ir perkūnija
Ketvirtadienį, gegužės 21 d. protarpiais šiek tiek palis rytiniuose rajonuose, dieną su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 7–12°C, dieną 19–24°C, pajūryje 14–18°C.
Penktadienį, gegužės 22 d. protarpiais šiek tiek su perkūnija palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 8–13°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 16–21°C, vėsiausia pajūryje.
Šeštadienį, gegužės 23 d. protarpiais palis, naktį daugiausia rytiniuose rajonuose, dieną daug kur ir su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4–8 m/s. Naktį 6–11°C, dieną 16–21°C, vėsiausia pajūryje. Sekmadienį, gegužės 24-osios naktį be lietaus, dieną kai kur silpnai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3–7 m/s. Naktį 6–9°C, dieną 18–23°C.