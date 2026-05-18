Baltijos šalims – perspėjimas dėl pavojingų orų: skelbia, kuriam Lietuvos regionui gali kliūti smarkiausiai

„Kaip rodo Estofex ir šis žemėlapis, Baltijos šalims šiandien dieną-vakare yra tikimybė sulaukti smarkaus lietaus su perkūnija. Perkūnijos metu galimi vėjo sustiprėjimai iki 15–17 m/s.
Taip pat gali susidaryti virš 1–2 cm diametro krušos ledėkai. Didžiausia viso to tikimybė – Lietuvos šiaurės rytuose.
Nežiūrint to, skaičiavimai tarp skirtingų orų modelių nevienodi. Gali būti taip jog viskas praeis ganėtinai ramiai ir tiesiog palis su perkūnija“, – skelbė meteorologas.
Saulę keis lietus: vietomis griaudės perkūnija
Estijos meteorologai, kurių įrašu dalijosi G. Valaika, skelbia, kad pirmaienio popietę virš Baltarusijos pradės vystytis perkūniniai debesys, dienos metu judėdami link Lietuvos ir Latvijos.
Anot jų, perkūnijas gali palydėti ir kruša, stiprūs gūsiai ar net viesulas. Tiesa, didžiausia viesulo tikimybė, anot estų, yra Šiaurės Baltarusijoje.
Kaip rodo meteo LT radarų duomenys, lietaus debesys 11 val. 30 min. išties jau buvo apgaubę kone pusę Lietuvos.
Meteo LT sinoptikai dar ryte įspėjo, kad pirmadienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, Rytų Lietuvoje vietomis smarkūs, su perkūnija. Pūs šiaurinių krypčių, 8–13 m/s vėjas, per perkūniją gūsiai sieks 15–17 m/s.
Nepaisant to, diena bus šilta – aukščiausia temperatūra sieks 13–18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos.
„Antradienio naktį daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs, galima perkūnija, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 5–10 m/s, dieną vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 16–21, pajūryje 12–15 laipsnių šilumos.
Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 18–23, pajūryje 14–17 laipsnių šilumos.
Linkime gražios savaitės – nepamirškite skėčio ir pasimėgaukite gegužės mėnesio šiluma, kai tik pasitaikys proga“, – priminė sinoptikai.
