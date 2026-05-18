Savaitė prasidės su trenksmu: dalyje Lietuvos – smarkūs lietūs, klius ir perkūnijos

2026 m. gegužės 18 d. 05:48
Lrytas.lt
Pirmadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, Rytų Lietuvoje vietomis smarkūs, su perkūnija, skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, per perkūniją gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 14–19, kai kur iki 21 laipsnio šilumos.
Antradienio naktį daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs, galima perkūnija, dieną vietomis trumpai palis.
Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 5–10 m/s, dieną vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 16–21, pajūryje 12–15 laipsnių šilumos.
Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 18–23, pajūryje 14–17 laipsnių šilumos.
