GamtaOrai

Iš sinoptikės – žinia apie laukiančius permainingus orus: kada laukti saulės, o kada – lietaus

2026 m. gegužės 19 d. 05:55
Šią savaitę Lietuvoje prognozuojami permainingi, tačiau vietomis vasariškai šilti orai. Nepaisant šalį pasieksiančių ciklonų ir lietaus, savaitės viduryje oro temperatūra šoktelės iki 23–24 laipsnių šilumos, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Teresė Kaunienė.
Daugiau nuotraukų (9)
Anot sinoptikės, antradienio diena bus debesuota su pragiedruliais, o daugiau saulės teks pietvakariniams rajonams. Vietomis, pasak jos, taip pat prognozuojamas trumpalaikis lietus, vyraus vakarinių krypčių vėjas, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 15–20, pajūryje ir kai kur vakaruose tik – 11–14 laipsnių šilumos.
Trečiadienį Lietuva pateks į nedidelę aukštesnio slėgio sritį, todėl orai sausės, o debesys sklaidysis.
Naktį lietaus tikimybė išliks maža, tačiau vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose, nusidrieks rūkas. Vyraus silpnas vėjas, oro temperatūra pažemės iki 6–11, vakaruose vietomis iki 3–5 laipsnių šilumos.

Per šalį toliau slinks lietaus debesys: galima ir perkūnija

Trečiadienio dieną sinoptikė žada nepastoviai debesuotą.
„Didesnėje teritorijos dalyje bus sausa, tik rytiniuose rajonuose popietę kai kur trumpai palis“, – sako T. Kaunienė.
Dieną taip pat vyraus nestiprus šiaurinių krypčių vėjas, o temperatūra įdienojus pakils iki 18–23 laipsnių šilumos. Kaip įprasta, vėsiau bus tik pajūryje – sušils iki 14–17 laipsnių.
Ketvirtadienį Lietuvą pasieks dar vieno Juodosios jūros ciklono genamas atmosferos frontas. Dėl jo, anot T. Kaunienės, šalyje vėl padaugės debesų.
Susiję straipsniai
Dalį Turkijos skandino potvynis: galinga stichija nešė net automobilius

Dalį Turkijos skandino potvynis: galinga stichija nešė net automobilius

Sulaužyta taisyklė išgelbėjo gyvybes? Kaip kapitonas iš Lietuvos padėjo Brazilijos žvejams

Sulaužyta taisyklė išgelbėjo gyvybes? Kaip kapitonas iš Lietuvos padėjo Brazilijos žvejams

Ciniškas turisto elgesys neliko nepastebėtas: nusižengęs gyrėsi turtais, bet kaulus aptalžė vietiniai

Ciniškas turisto elgesys neliko nepastebėtas: nusižengęs gyrėsi turtais, bet kaulus aptalžė vietiniai

Naktį rytiniuose rajonuose, dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks 7–12 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 19–24, pajūryje – iki 15–18 laipsnių.
Penktadienį regione pamažu stiprės anticiklonas.
„Vėl daugės saulės, o trumpi, daugiausiai nedideli lietūs tikėtini tik vietomis šiaurinėje šalies pusėje“, – prognozuoja sinoptikė.
Pasak jos, penktadienio naktį vyraus vakarinių krypčių, naktį 4–9 m/s, o dieną sustiprės iki 7–12 m/s. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6–11 laipsnių šilumos, dieną termometrai pavėsyje rodys 16–21, pajūryje – 12–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktis bus sausa, bet vėsi – temperatūra pažemės iki 4–9 laipsnių šilumos. Dieną sinoptikė prognozuoja trumpalaikį lietų šiaurės rytiniuose rajonuose bei vidutinio stiprumo vakarų vėją. Temperatūra įdienojus turėtų siekti 18–23, pajūryje – 14–17 laipsnių šilumos.
Sekmadienis žada būti truputį šiltesnis, tačiau padidės ir lietaus tikimybė.
sinoptikaiOraiOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.