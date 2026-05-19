Praėjusią naktį užfiksuotas reiškinys sužavėjo šimtus lietuvių: „Kirto neblogai“

Sinoptikai įspėjo, kad didžiausia tiek liūčių, tiek perkūnijų tikimybė pirmadienį numatoma šiaurės rytų Lietuvoje, ir, atrodo, kad prognozės išsipildė. Renata Krivickaitė Jupatovienė užfiksavo, kaip Utenoje dangų net vėlyvą vakarą lyg dieną nušviečia žaibas.
„Kirto neblogai“, – rašė įrašu pasidalinusi moteris.
Įrašas sulaukė beveik 900 patiktukų, o komentatoriai neslėpė, kad mielai ir patys pasižiūrėtų į tokį reginį gyvai.
Užfiksavo įspūdingą žaibo blyksnio akimirką: dangus nušvito lyg dieną
Lietuviai soc. tinkluose taip pat skelbė, kad perkūnijos ir liūtys vėlai vakare lankėsi ir Rokiškio r., Panevėžyje, Kupiškyje.
Orai bus permainingi
Šią savaitę Lietuvoje prognozuojami permainingi, tačiau vietomis vasariškai šilti orai. Nepaisant šalį pasieksiančių ciklonų ir lietaus, savaitės viduryje oro temperatūra šoktelės iki 23–24 laipsnių šilumos, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Teresė Kaunienė.
Anot sinoptikės, antradienio diena bus debesuota su pragiedruliais, o daugiau saulės teks pietvakariniams rajonams. Vietomis, pasak jos, taip pat prognozuojamas trumpalaikis lietus, vyraus vakarinių krypčių vėjas, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 15–20, pajūryje ir kai kur vakaruose tik – 11–14 laipsnių šilumos.
Trečiadienį Lietuva pateks į nedidelę aukštesnio slėgio sritį, todėl orai sausės, o debesys sklaidysis.
Naktį lietaus tikimybė išliks maža, tačiau vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose, nusidrieks rūkas. Vyraus silpnas vėjas, oro temperatūra pažemės iki 6–11, vakaruose vietomis iki 3–5 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną sinoptikė žada nepastoviai debesuotą.
„Didesnėje teritorijos dalyje bus sausa, tik rytiniuose rajonuose popietę kai kur trumpai palis“, – sako T. Kaunienė.
Dieną taip pat vyraus nestiprus šiaurinių krypčių vėjas, o temperatūra įdienojus pakils iki 18–23 laipsnių šilumos. Kaip įprasta, vėsiau bus tik pajūryje – sušils iki 14–17 laipsnių.
Ketvirtadienį Lietuvą pasieks dar vieno Juodosios jūros ciklono genamas atmosferos frontas. Dėl jo, anot T. Kaunienės, šalyje vėl padaugės debesų.
Naktį rytiniuose rajonuose, dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks 7–12 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 19–24, pajūryje – iki 15–18 laipsnių.
Penktadienį regione pamažu stiprės anticiklonas.
„Vėl daugės saulės, o trumpi, daugiausiai nedideli lietūs tikėtini tik vietomis šiaurinėje šalies pusėje“, – prognozuoja sinoptikė.
Pasak jos, penktadienio naktį vyraus vakarinių krypčių, naktį 4–9 m/s, o dieną sustiprės iki 7–12 m/s. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6–11 laipsnių šilumos, dieną termometrai pavėsyje rodys 16–21, pajūryje – 12–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktis bus sausa, bet vėsi – temperatūra pažemės iki 4–9 laipsnių šilumos. Dieną sinoptikė prognozuoja trumpalaikį lietų šiaurės rytiniuose rajonuose bei vidutinio stiprumo vakarų vėją. Temperatūra įdienojus turėtų siekti 18–23, pajūryje – 14–17 laipsnių šilumos.
Sekmadienis žada būti truputį šiltesnis, tačiau padidės ir lietaus tikimybė.