Sinoptikė skelbia, kur artimiausiomis dienomis lis daugiausia ir kada orai kaip reikiant atvės

„Ir penktadienį ir savaitgalį šiek tiek palis, daugiausia dienomis ir daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Penktadienį ir šeštadienio naktį kiek vėsesnis oras iš šiaurės prasibraus, bet jau šeštadienio diena, sekmadienis ir pirmadienis bus vėl šiltesni.
Pūs kiek gaivesnis vakarinių krypčių vėjas, ypač dienomis jausis. Nuo ateinančio antradienio laukia didesnės permainos– dažnai palis, kartais gausiau, atvės, pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Kitos savaitės pabaiga turėtų būti vėl ramesnė, sausesnė ir kiek šiltesnė“, – skelbė sinoptikė.
Ketvirtadienio dieną daug kur protarpiais palis, šiaurės rytuose, rytuose perkūnija sudundės, o pajūryje vis dar gali rūkas tvyroti. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 5–10 m/s, stipresnis pajūryje.
Nepamirškite skėčio: sinoptikai prognozuoja trumpus lietaus epizodus ir perkūniją
Dieną 18–23 laipsniai šilumos, rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose su gausesniu lietumi tik 15–17 laipsnių, bet dar gana šilta, iki 22 laipsnių šilumos dar gali būti pačiam šiaurės rytiniam pakraštuke, o pajūryje tik 10–14 laipsnių.
Penktadienį, gegužės 22-osios naktį be ženklesnio lietaus, daug kur drieksis rūkai, dieną protarpiais palis, be ženklesnio lietaus liks vakariniai rajonai. Vėjas vakarų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 7–11 laipsnių šilumos, šilčiausia šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną 17–20, o pajūryje tik 11–16 laipsnių šilumos.
Šeštadienį, gegužės 23-osios naktį be lietaus, daug kur drieksis rūkai, dieną protarpiais, kai kur su perkūnija, palis šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 6–10, dieną 19–24 laipsniai šilumos, vakariniame pakraštyje tik 16–18, o pajūryje 13–15 laipsnių.
Sekmadienį, gegužės 24 d. šiek tiek palis, daugiausia šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 8–12 laipsnių šilumos, dieną 18–23 laipsniai šilumos, o pajūryje 14–17 laipsnių.
Pirmadienį, gegužės 25-osios naktį be lietaus, drieksis rūkai, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai sieks 15 m/s. Naktį 9–13 laipsnių šilumos, dieną 18–23 laipsniai šilumos, tačiau šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose ir pajūryje bus vėsiau – 14–16 laipsnių.
Antradienį, gegužės 26-osios naktį numatomas nedidelis lietus, dieną lis jau daug kur, vietomis su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, 7–12 m/s, dieną gūsiai sieks 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Naktį 7–11 laipsnių šilumos, dieną 14–19 laipsnių, vėsiausia bus šiauriniuose rajonuose ir pajūryje.
Trečiadienį, gegužės 27 d. lis, gausiau naktį. Vėjas šiaurės vakarų, 8–13 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 6–9 laipsniai šilumos, dieną 8–11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose šils iki 12–14 laipsnių.
