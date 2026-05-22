Daliai Europos žadant karščio bangą – žinia iš Lietuvos sinoptikų: ko laukti?

Neįprastos karščio bangos Jungtinėje Karalystėje turėtų greitai sustiprėti jau šį savaitgalį, o sekmadienį, anot JK meteorologijos tarnybos, Londone dienos temperatūra gali siekti 32 laipsnius.
„Kalbant apie karštį, tai gali būti gana reikšmingas reiškinys“, – sakė Jungtinės Karalystės meteorologijos tarnybos meteorologė Annie Shuttleworth.
Prancūzijos vyriausybės meteorologijos tarnyba „Meteo-France“ prognozuoja, kad dėl klimato kaitos karščio bangos vasaros sezono metu pasirodys anksčiau, o baigsis vėliau, o, anot sinoptikų, jau per artimiausias dienas maksimali temperatūra Paryžiuje pakils iki 31, šalies pietvakariuose – net iki 35 laipsnių.
Į savaitės pabaigą sklaidysis lietaus debesys: pamažu kils temperatūra
„Tikėtina, kad daugelyje regionų, ypač pietvakariuose, tiek aukščiausia, tiek žemiausia temperatūra pasieks šiam metų laikui neregėtą lygį per anksti prasidėjusios karščio bangos metu, kuri bus intensyvi ir truks keletą dienų“, – teigė „Météo-France“.
Tuo metu Ispanijos meteorologijos tarnyba AEMET prognozuoja, kad didžiausias karštis kitos savaitės pradžioje bus Guadiana ir Guadalquivir regionuose – čia temperatūra gali pakilti iki 38 laipsnių.
Visgi šilumos ir saulės išsiilgusiems lietuviams sinoptikai daug gerų žinių neturi.
„Mūsų šalies nepasieks ši karščio banga, tikrai“, – portalui Lrytas sakė meteo LT sinoptikė Edita Gečaitė.
Visgi šilumos pliūpsnis, apie kurį trimituojama Europoje, nors Lietuvos ženkliai ir nesušildys, šiokią tokią šilumą atneš – termometrų stulpeliai savaitgalį kils iki 23 laipsnių šilumos.
Visgi jau kitą savaitę sulauksime staigių ir daugeliui nemalonių permainų. Po dar kiek šiltesnio pirmadienio, anot sinoptikės, antradienio dieną termometrai leisis iki 15–20 laipsnių. Pajūryje, kaip įprasta, bus dar vėsiau – 12–14 laipsnių.
„Prognozuojame, kad trečiadienį net 20 laipsnių temperatūra nesieks. Ir lietaus nemažai, ir tik 11–16 šilumos dieną. Žinoma, trečiadienis toli, dar tikslinsime, gal lietaus debesys pasitrauks ir bus kiek aukštesnė temperatūra, bet kol kas prognozė tokia“, – sakė E. Gečaitė.
