Netrukus Lietuvą pasieks audringas ciklonas: sinoptikė įspėjo, kam pasiruošti

Šeštadienį, gegužės 23 -osios naktį be lietaus, paryčiais rūkai nusidrieks, daugiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, dieną protarpiais palis šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, pajūryje vis dar rūkai migruos(tai užtrauks, tai atsitrauks). Vėjas vakarinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 6–10°C, dieną 18–23°C, vėsiausia vakariniam pakraštuke, pajūryje 11–16°C.
Sekmadienį, gegužės 24 d. šiek tiek palis, naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose, dieną pietiniuose, pietrytiniuose rytiniuose, o pavakare ir šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6–11 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 14 m/s. Naktį 9–12°C, dieną 19–24°C, vakariniam pakraštuke 16–18°C, pajūryje 13–15°C.
Pirmadienį, gegužės 25-osios naktį be lietaus, rūkai drieksis, dieną šiek tiek palis šiaurės rytiniam pakraštuke. Vėjas vakarinių krypčių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 8–11°C, dieną 17–22°C, vėsiausia vakariniam pakraštuke, pajūryje 14–16°C.
Sinoptikai: nuo sekmadienio laukia nemalonūs orų pokyčiai
Antradienį, gegužės 26-osios naktį protarpiais palis, daugiausia šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną gausesnio lietaus sulauksime, įdienojus šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15 m/s. Naktį 10–13°C, dieną 16–19°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 13–15°C.
Trečiadienį, gegužės 27 d. lis, dieną gausokai ir su perkūnija. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 7–10°C, dieną 8–13°C.
Ketvirtadienį, gegužės 28 d. vis dar lis-naktį protarpiais kai kur palis, dieną daug kur ir vėl gausokai. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai 17 m/s. Naktį 5–8°C, vėsiausia rytuose, šiaurės rytuose, dieną 7–11°C.
Penktadienį, gegužės 29 d. palis, daugiausia šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai 17 m/s. Naktį 5–8°C, dieną 8–13°C.
