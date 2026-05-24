Iš sinoptikų – naujausia prognozė: savaitgalis finišuos vasariška šiluma, kitą savaitę – permainos

Pasak sinoptikės, trumpalaikiai lietūs sekmadienį šalį plaus ir paryčiais, ir dieną.
Žemiausia temperatūra naktį svyruos tarp 7–12 laipsnių šilumos, dieną šils iki 18–23, vakariniame šalies pakraštyje – iki 13–17 laipsnių šilumos.
Pirmadienį slėgis virš Lietuvos vėl ims augti.
Sinoptikai: nuo sekmadienio laukia nemalonūs orų pokyčiai
Pasak sinoptikės, naktis bus rami – be kritulių, aprims ir vakarinių krypčių vėjas. Saulei tekant temperatūra pažemės iki 6–11 laipsnių šilumos.
Visgi dieną pradės formuotis kamuoliai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos ir vėl sulauksime trumpalaikio lietaus.
„Didžiausia tikimybė lietaus sulaukti šiaurės rytiniuose rajonuose“, – pažymėjo S. Dalinkevičiūtė.
Dieną vyraus vakarinių krypčių vėjas, kurios gūsiai sieks 8–13 m/s.
Įdienojus termometrų stulpeliai rodys 17–22 laipsnius šilumos, pajūryje – 13–16 laipsnių.
Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Pasak sinoptikės, vyraus stiprokas vakarinių krypčių vėjas, kuris dienos metu kai kur sustiprės iki 15–18 m/s.
Be to, tiek naktį, tiek dieną vėl sulauksime trumpalaikio lietaus.
Oro temperatūra naktį sieks 9–14 laipsnių šilumos, o dieną sugrįš 15–20, prie jūros 12–14 laipsnių šiluma.
