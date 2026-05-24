Iš sinoptikų – naujausia prognozė: savaitgalis finišuos vasariška šiluma, kitą savaitę – permainos

2026 m. gegužės 24 d. 07:53
Lietuvoje savaitgalį įsitvirtino šilti orai – dienomis temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Visgi šalį pasieksiantis atmosferos frontas atneš ir trumpalaikių liūčių, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
Pasak sinoptikės, trumpalaikiai lietūs sekmadienį šalį plaus ir paryčiais, ir dieną.
Žemiausia temperatūra naktį svyruos tarp 7–12 laipsnių šilumos, dieną šils iki 18–23, vakariniame šalies pakraštyje – iki 13–17 laipsnių šilumos.
Pirmadienį slėgis virš Lietuvos vėl ims augti.

Sinoptikai: nuo sekmadienio laukia nemalonūs orų pokyčiai

Pasak sinoptikės, naktis bus rami – be kritulių, aprims ir vakarinių krypčių vėjas. Saulei tekant temperatūra pažemės iki 6–11 laipsnių šilumos.
Visgi dieną pradės formuotis kamuoliai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos ir vėl sulauksime trumpalaikio lietaus.
„Didžiausia tikimybė lietaus sulaukti šiaurės rytiniuose rajonuose“, – pažymėjo S. Dalinkevičiūtė.
Dieną vyraus vakarinių krypčių vėjas, kurios gūsiai sieks 8–13 m/s.
Įdienojus termometrų stulpeliai rodys 17–22 laipsnius šilumos, pajūryje – 13–16 laipsnių.
Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Pasak sinoptikės, vyraus stiprokas vakarinių krypčių vėjas, kuris dienos metu kai kur sustiprės iki 15–18 m/s.
Be to, tiek naktį, tiek dieną vėl sulauksime trumpalaikio lietaus.
Oro temperatūra naktį sieks 9–14 laipsnių šilumos, o dieną sugrįš 15–20, prie jūros 12–14 laipsnių šiluma.
