Meteorologai išplatino pavojingus įspėjimus šių miestų gyventojams: kur bus nemaloniausia

Kaip skelbia meteorologai, pirmadienį nuo vidurdienio iki 21 valandos Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Utenos apskrityse prognozuojami vakarinių krypčių vėjo gūsiai, kurie gali pasiekti ir iki 15–17 m/s.
Pasirūpinkite lauke esančiais daiktais, nestatykite automobilių po medžiais ir būkite atsargūs lauke. Apie tai įspėja specialistai.
Pirmadienį nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24 laipsnių šilumos, pajūryje 14–18 laipsnių šilumos.
Sinoptikai praneša, kokiais orais pradėsime savaitę: saulės spindulius keis krituliai
Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s.
Temperatūra naktį 7–12, dieną 17–22, pajūryje 13–16 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį daug kur trumpas, nedidelis lietus, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija.
Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s, dieną šiaurės vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 13–18 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 25 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 21 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 8–19, ežeruose – 11–19, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 11–12 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.
OraiLietuvos hidrometeorologijos tarnybasinoptikai
