Sinoptikė skelbia, kada sulauksime nemalonių permainų: „Brausis gerokai vėsesnis oras“

„Po dar sausesnio ir dar šilto pirmadienio, antradienis jau bus kiek vėsesnis ir lietingesnis, ypač diena, pūs stiprokas šiaurės vakarų vėjas. Nuo trečiadienio su šiauriniais, šiaurės vakariniais oro srautais jau gerokai vėsesnis oras brausis, tad trečiadienis ir ketvirtadienis bus jau vėsesni, ypač ketvirtadienis, vis dar pūs stiprokas šiaurės vakarų vėjas, palis dažniau ir daugiau, ypač dienomis, perkūnija dažnai dundės.
Nuo penktadienio bus jau šilčiau, bet sausesnės naktys bus vėsokos (be šalnų), dienomis bus jau šilčiau, protarpiais kai kur palis, daugiausia dienomis, vėjas jau irgi nurims. Tad gegužė bandys atsisveikinti gana draugiškai ir šiltokai“, – nuramino E. Latvėnaitė.
Pirmadienio dieną šiek tiek palis šiaurės rytiniam pakraštuke. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 m/s, gūsiai 15 m/s. Dieną 19-23 laipsniai, vakariniam pakraštuke 15-18 laipsnių šilumos, vėsiausia pajūryje.
Sinoptikai praneša, kokiais orais pradėsime savaitę: saulės spindulius keis krituliai
Antradienio naktį protarpiais palis, daugiausia šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną lietus išplis į daugelį rajonų, gausiau lis šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose, tačiau vakarinių ir pietvakarinių rajonų lietus dar nepasieks. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 10–13 laipsnių šilumos, dieną 16–21 laipsnis, vėsiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose ir pajūryje.
Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis, dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 7–12 laipsnių šilumos, dieną 11–14 laipsnių, pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose kai kur šils iki 15–17 laipsnių.
Ketvirtadienį vis dar lis – naktį tik kai kur ir protarpiais, dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 6–9 laipsniai šilumos, dieną vos 9–14 laipsnių.
Penktadienio naktį ženklesnio lietaus nenumatoma, dieną vietomis protarpiais palis, daugiausia šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 14 m/s. Naktį 5–8 laipsniai šilumos, dieną 14–19 laipsnių, vėsiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose ir pajūryje.
Šeštadienį vietomis trumpai ir negausiai palis, daugiausia dieną. Vėjas šiaurės vakarų: naktį 6–11 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 6–10 laipsnių šilumos, šilčiausia pajūryje, dieną 18–23 laipsniai, pajūryje vėsiau – 15–17 laipsnių.
Sekmadienį kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovios krypties 4–8 m/s. Naktį 10–12 laipsnių šilumos, dieną 18–23 laipsniai, pajūryje 15–17 laipsnių.
