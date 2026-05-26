Artėja nemalonūs orų pokyčiai: viena diena išsiskirs labiausiai

Antradienį dieną palis daug kur, gausiau šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, tik vakarinio, pietvakarinio pakraštuko lietus dar nepasieks.
Trečiadienį, gegužės 27 -osios naktį protarpiais nedidelis lietus šiauriniam, šiaurės rytiniam pakraštuke, rytą ir dieną jau daug kur lis, įdienojus perkūnija dundės, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų 8–13 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s, dieną gūsiai 15–18 m/s. Naktį 7–12°C, dieną 11–15°C, pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose dar iki 16–17°C sušils.
Ketvirtadienį, gegužės 28 -osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną daug protarpiais palis, kai kur gausiau ir su perkūnija, labiausia tikėtina šiaurės rytiniuose, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 6–9°C, dieną 10–14°C, pietvakariniuose rajonuose iki 15–16 °C sušils.
Sinoptikai prognozuoja lietingą antradienį: temperatūra perkops 20 laipsnių
Penktadienį, gegužės 29-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais šiek tiek palis rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, naktį gūsiai 14 m/s. Naktį 5–7°C, dieną 14–19°C, vėsiausia rytuose, šiaurės rytuose ir pajūryje.
Šeštadienį, gegužės 30-osios naktį be lietaus, dieną turėtų šiek tiek palyti vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 3–7 m/, dieną pajūryje vakarinių krypčių 6–11 m/s. Naktį 6–10°C, šilčiausia pajūryje, dieną 18–23°C, vėsiausia pajūryje 15–17°C.
Sekmadienį, gegužės 31-osios naktį be lietaus, rūkai daug kur drieksis, dieną šiek tiek palis šiauriniam, šiaurės rytiniam, rytiniam pakraštuke, o pajūryje gali rūkas tvyroti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 8–12°C, dieną 18–23°C, pajūryje 10–14°C.
Pirmadienį, birželio 1-osios naktį be lietaus, rūkai tvyros, dieną protarpiais daug kur palis, tik vakariniai rajonai bus sausesni, o pajūryje vis dar gali rūkas tvyroti. Vėjas vakarinių krypčių 3–7 m/s. Naktį 8–12°C, dieną 18–23°C, pajūryje 10–14°C.
Orų prognozėLietuvos hidrometeorologijos tarnyba
