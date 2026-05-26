Naujausia meteorologų žinia: šiems miestams – pavojingi perspėjimai

Nuo vidurdienio iki 21 valandos vakarų ir šiaurės vakarų vėjo gūsiai vietomis stiprės iki 15–18 m/s.
Antradienį dieną palis daug kur, gausiau šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, tik vakarinio, pietvakarinio pakraštuko lietus dar nepasieks.
Trečiadienį, gegužės 27 -osios naktį protarpiais nedidelis lietus šiauriniam, šiaurės rytiniam pakraštuke, rytą ir dieną jau daug kur lis, įdienojus perkūnija dundės, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose.
Sinoptikai prognozuoja lietingą antradienį: temperatūra perkops 20 laipsnių
Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų 8–13 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s, dieną gūsiai 15–18 m/s. Naktį 7–12°C, dieną 11–15°C, pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose dar iki 16–17°C sušils.
Ketvirtadienį, gegužės 28 -osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną daug protarpiais palis, kai kur gausiau ir su perkūnija, labiausia tikėtina šiaurės rytiniuose, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 6–9°C, dieną 10–14°C, pietvakariniuose rajonuose iki 15–16 °C sušils.
Susiję straipsniai
Penktadienį, gegužės 29-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais šiek tiek palis rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, naktį gūsiai 14 m/s. Naktį 5–7°C, dieną 14–19°C, vėsiausia rytuose, šiaurės rytuose ir pajūryje.
Šeštadienį, gegužės 30-osios naktį be lietaus, dieną turėtų šiek tiek palyti vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 3–7 m/, dieną pajūryje vakarinių krypčių 6–11 m/s. Naktį 6–10°C, šilčiausia pajūryje, dieną 18–23°C, vėsiausia pajūryje 15–17°C.
Sekmadienį, gegužės 31-osios naktį be lietaus, rūkai daug kur drieksis, dieną šiek tiek palis šiauriniam, šiaurės rytiniam, rytiniam pakraštuke, o pajūryje gali rūkas tvyroti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 8–12°C, dieną 18–23°C, pajūryje 10–14°C.
Pirmadienį, birželio 1-osios naktį be lietaus, rūkai tvyros, dieną protarpiais daug kur palis, tik vakariniai rajonai bus sausesni, o pajūryje vis dar gali rūkas tvyroti. Vėjas vakarinių krypčių 3–7 m/s. Naktį 8–12°C, dieną 18–23°C, pajūryje 10–14°C.
OraiOrų prognozėLietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Rodyti daugiau žymių