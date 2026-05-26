Po nakties – žaibiškos orų permainos: sinoptikai įspėja dėl vėjo ir perkūnijos

Artimiausia naktis bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis palis, vyraus 7–12 m/s vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra naktį nekris žemiau 8–12 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną bus debesuota, dalyje rajonų numatomi trumpi lietūs, taip pat ims stiprėti vėjas.
„Šiaurės rytinėje šalies pusėje debesų bus daugiau, čia daug kur trumpai palis. Vakarų, šiaurės vakarų vėjas sustiprės iki 9–14 m/s, vietomis gūsiai sieks 15–18 m/s“, – sako sinoptikė.
Sinoptikai prognozuoja lietingą antradienį: temperatūra perkops 20 laipsnių
Aukščiausia temperatūra dieną sieks 17–22, pajūryje – 13–16 laipsnių šilumos.
Trečiadienį, per Lietuvą slenkant šaltajam atmosferos frontui, padaugės debesų, iš kurių trumpai palis, taip pat ims vėsti.
„Naktį šiaurės rytiniuose, dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Dieną Aukštaitijoje kai kur galima perkūnija. Debesuota naktis dar bus švelni, apie 7–12 laipsnių šilumos. Dieną, šiaurės vakarų srautams atnešus vėsesnę oro masę, termometrai šalyje rodys tik 13–18 laipsnių šilumos“, – nurodo T. Kaunienė.
Pasak jos, taip pat laikysis vakarų, šiaurės vakarų vėjas, kurio gūsiai naktį sieks 9–14 m/s, o dieną – 15–18 m/s.
Ketvirtadienį orų sąlygos mažai keisis. Naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Daugiau kritulių, pasak T. Kaunienės, sulauks rytiniai šalies rajonai.
Vėjas naktį daugiausia pūs iš šiaurės vakarų, 8–13 m/s, dieną jo gūsiai vėl daug kur sustiprės iki 15–17 m/s.
Naktis bus vėsesnė – oro temperatūra sieks apie 5–10 laipsnių šilumos, dieną oras šils iki 13–18 laipsnių.
Penktadienį ir savaitgalį žadami sausesni ir daugiau saulėti orai.
Penktadienis prognozuojamas be žymesnio lietaus tiek naktį, tiek dieną. Vyraus šiaurės vakarų, vakarų vėjas, naktį jo gūsiai sieks 6–11 m/s, dieną – 8–13 m/s. Temperatūra naktį sieks 4–9 laipsnius šilumos, dieną sušils iki 15–20 laipsnių.
Panašūs orai laikysis ir šeštadienį, tik šilumos bus kiek daugiau.
„Dieną iš vakarų turėtų priartėti ciklono slėnis su šiltesniu ir drėgnesniu oru. Debesų vėl pamažu daugės. Dienai baigiantis, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas bus besikeičiančios krypties, nestiprus“, – prognozuoja sinoptikė.
Naktį temperatūra svyruos tarp 5–10 laipsnių šilumos, dieną šoktelės iki 19–24 laipsnių šilumos. Pajūryje bus vėsiau – sušils iki 15–18 laipsnių.
Paskutinę pavasario dieną vietomis žadami trumpi lietūs. Šiluma ir naktį, ir dieną bus artima lietuviškai vasarai.
