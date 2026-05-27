Dalyje Lietuvos – kruša ir stiprus vėjas: sinoptikai skelbia, ko ir kur dar laukti

Pirmieji įrašai pasirodė iš Noriūnų kaimo Kupiškio rajone, tačiau panašu, kad greit debesys pasiekė ir patį Kupiškį. Vėliau krušą bei stiprėjančius gūsius fiksavo ir Pakruojo r., Utenos gyventojai.
„Gali kristi labai smulki kruša, yra sąlygos tam susidaryti, tačiau tikrai labai smulki. Stambios nenumatoma artimiausiu metu, nes debesys nepakankamai aukšti“, – portlaui Lrytas sakė Meteo LT sinoptikas Jan Voitkevič.
Anot jo, dabar debesys juda šiaurės rytų Lietuvoje.
„Nauji taip pat kursis tuose rajonuose, arčiau ciklono, kuris dabar yra Rusijoje, centro. Labiausiai lietaus ir kitų reiškinių sulauks šiaurės rytiniai rajonai.
Aišku, kažkiek trumpalaikio lietaus bus ir pietų Lietuvoje, ten ir dabar kuriasi nedideli debesys, tačiau krušos ar perkūnijų tikimybė ten žymiai mažesnė“, – pridūrė sinoptikas.
Orai greit vėl nurims
Ateinančiomis dienomis pūs vėjas, bus vėsiau, vietomis trumpai palis. Savaitgalį, nurimus vėjui, šiek tiek atšils, skelbia meteo.
Trečiadienio dieną vietomis numatomas trumpas, nedidelis lietus. Pūs šiaurės vakarų, 9–14 m/s vėjas, daug kur gūsiai sieks 15–20 m/s.
Temperatūra šią dieną kils iki 14–19, pajūryje 11–13 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, 9–14 m/s, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai 15–17 m/s.
Temperatūra naktį 5–10, dieną 13–18 laipsnių šilumos.
Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 15–20, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 16–21, kai kur 13–15 laipsnių.
Sekmadienį vietomis trumpai palis. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 6–11, dieną 17–22, pajūryje 13–16 laipsnių.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų išlikti panašūs orai.
