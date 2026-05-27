Sinoptikai įspėja dėl artimiausių dienų ir praneša, kada orai taisysis

Trečiadienio dieną vietomis numatomas trumpas, nedidelis lietus. Pūs šiaurės vakarų, 9–14 m/s vėjas, daug kur gūsiai sieks 15–20 m/s.
Temperatūra šią dieną kils iki 14–19, pajūryje 11–13 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, 9–14 m/s, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai 15–17 m/s.
Temperatūra naktį 5–10, dieną 13–18 laipsnių šilumos.
Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 15–20, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 16–21, kai kur 13–15 laipsnių.
Sekmadienį vietomis trumpai palis. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 6–11, dieną 17–22, pajūryje 13–16 laipsnių.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų išlikti panašūs orai.
