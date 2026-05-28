Audra nusiaubė ir Trakus: kurorte – eilė išverstų medžių

„Trakų rajone praūžus audrai (vietomis vėjo greitis siekė 18 m/s) buvo nuversti ir pažeisti medžiai. Siekiant užtikrinti gyventojų, miesto svečių ir turto saugumą, skubiai imtasi audros padarinių likvidavimo darbų: pašalinti nuvirtę, pavojingi ir pažeisti medžiai“, – pranešė Trakų r. savivaldybė.
Kitose Lietuvos dalyse trečiadienį nuo pat pietų krito smulki kruša. Pirmieji gyventojų įrašai 11 val. 30 min. pasirodė iš Noriūnų kaimo Kupiškio rajone, tačiau panašu, kad greit debesys pasiekė ir patį Kupiškį. Vėliau krušą bei stiprėjančius gūsius fiksavo ir Pakruojo r., Utenos, Biržų r. gyventojai.
„Pro Panevėžį irgi jau praėjo trumpalaikis uraganas kažkoks“, – rašė internautė.
Per šalį slenka kruša ir stiprūs vėjai: gyventojai dalijasi vaizdais
„Ignalinos rajone su vėju trumpai nulyjo ir keletą krušos kruopų pabarstė“, – pranešė kita.
Kiek vėliau apie krušą pranešė ir Švenčionėlių (Švenčionių r.) gyventojai, o apie 13 val. lengvo lietaus jau sulaukė ir dalis Kauno.
Galiausiai, apie 14 val., kaip ir žadėjo sinoptikai, lietus pasiekė ir pietryčių Lietuvą. Apie atslinkusius debesis pranešė vilniečiai.
Panašu, kad aplaužytų medžių neišvengta ir sostinėje. „Nu ir vėjelis“, – rašė nuotraukomis su išvirtusiais medžiais pasidalijęs Emilijus Jarosevas.
Kaip šiek tiek po 16 val. pranešė Energijos skirstymo operatorius (ESO), stiprus vėjas pridarė ir rimtesnių bėdų. Be elektros energijos buvo likę apie 5 tūkst. gyventojų. Visgi jau 18 val. 45 min. jų skaičius nukrito iki 2,6 tūkst.
Orai rims, sugrįš šiluma
Ketvirtadienio dieną jau daug kur trumpi lietūs. Perkūnija dundės, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s, dieną gūsiai 15–18 m/s, per perkūniją gūsiai iki 20 m/s. Temperatūra šią dieną kils iki 10–15, pietvakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.
Penktadienį vietomis trumpai palis, daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, rytiniuose rajonuose gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį kris iki 5–7, dieną kils iki 13–18 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose ir pajūryje.
Šeštadienį ženklesnio lietaus nenumatoma. Pajūryje gali driektis rūkas. Vėjas nepastovus 3–8 m/s, dieną pajūryje vakarinių krypčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį kris iki 4–8, dieną kils iki 16–21, vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose iki 22–24 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus pajūryje – tik 12–15 laipsnių.
Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausiau įdienojus, griaudės perkūnija. Pajūryje dar gali tvyroti rūkas. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Temperatūra naktį kris iki 7–12, dieną kils iki 16–20 laipsnių šilumos, pajūryje – iki 10–15 laipsnių.
Pirmadienį naktį vietomis tvyros rūkai, dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra naktį kris iki 7–12, dieną kils iki 17–22 laipsnių šilumos, pajūryje – iki 12–16 laipsnių.
Antradienį protarpiais palis, daugiausia dieną rytiniuose rajonuose. Naktį daug kur drieksis rūkas. Vėjas pietų, pietvakarių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį kris iki 8–12, dieną kils iki 19–24 laipsnių šilumos, pajūryje – iki 13–18 laipsnių.
Trečiadienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį kris iki 10–14, dieną kils iki 22–27 laipsnių šilumos.
TrakaiAudraišversti medžiai
