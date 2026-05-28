Per Lietuvą nutįso debesys: kai kur pasirodė kruša, sinoptikė pasakė, ko laukti toliau

Gyventojai dalijasi praplaukusių debesų vaizdais ir skelbia apie smarkų vėją bei trumpą krušą Varėnoje, Panevėžyje, Šiauliuose bei Kupiškyje. Visgi Meteo radarų duomenimis, debesų juosta nutįso kone per visą Lietuvą – nuo šiaurės iki pietų.
„Net negalėčiau išskirti, kur debesys šiuo metu intensyviausi. Nuo pat šiaurinės iki pietinės pradėjo formuotis trumpi lietūs. Kadangi šaltame ore formuojasi, vietomis pasitaiko ir mišrių kritulių – smulkių ledukų, krušos“, – patvirtino Meteo LT sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
Anot jos, tokių reiškinių – liūčių ir krušos – galime tikėtis iki pat vakaro.
„Apie vidurdienį, pradedant šiauriniais rajonais, ėmė formuotis debesys, dabar išplito į didesnę Lietuvos dalį. Tikėtina, kad tokių reiškinių sulauksime iki pat vakaro, o tuomet orai kiek rims“, – sakė sinoptikė.
Kaip ir trečiadienį, saugotis reikės ir vėjo. Gūsiai vėl bus stiproki, sieks 15–18 m/s. Tiesa, nakties metu vėjas aprims, nors tuo džiaugsimės ir neilgai.
„Deja, bet rytoj dieną jis vėl sustiprės, ypač rytiniuose rajonuose bus gūsingas“, – pridūrė I. Daunoravičiūtė.
Orai ims taisytis savaitgalį
Nors penktadienis bus mažiau lietingas, vėjas dar nesitrauks, tad malonu nebus. Tiesa, didesnės ir malonios permainos mus pasieks jau šeštadienį.
„Šeštadienio diena jau tikrai bus nebloga. Ir lietaus nenumatoma, ir šilčiau bus – iki 17–22 laipsnių šilumos, vėjas rims.
Kitomis dienomis, tiek sekmadienį, tiek pirmadienį, trumpo lietaus vėl bus, bet tikrai nebesugrįš toks smarkus gūsingas vėjas, o ir temperatūra bus malonesnė“, – sakė specialistė.
Trečiadienis pridarė bėdų
Trečiadienį per Lietuvą slinkę ir krušą, lietų bei vėją nešę debesys kone smarkiausiai nusiaubė Trakus. Kurorte siautėję vėjo gūsiai išvartė ir aplaužė medžius.
„Trakų rajone praūžus audrai (vietomis vėjo greitis siekė 18 m/s) buvo nuversti ir pažeisti medžiai. Siekiant užtikrinti gyventojų, miesto svečių ir turto saugumą, skubiai imtasi audros padarinių likvidavimo darbų: pašalinti nuvirtę, pavojingi ir pažeisti medžiai“, – pranešė Trakų r. savivaldybė.
Tačiau vėjas siautė ir kitose šalies vietose. Vien ugniagesiai visoje Lietuvoje į pagalbą vyko 57 kartus.
„Daugiausia iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje – 17 kartų, paskui Kauno – 12. Panevėžio apskrityje gauti 7 iškvietimai, Vilniaus ir Alytaus apskrityje – po 5 iškvietimus. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, buvo keletas iškvietimų, kai medžiai nukrito ant elektros laidų ir jie buvo nutraukti“, – Eltai ketvirtadienio rytą sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.
Kaip šiek tiek po 16 val. pranešė Energijos skirstymo operatorius (ESO), stiprus vėjas be elektros energijos buvo palikęs apie 5 tūkst. gyventojų. Visgi jau 18 val. 45 min. jų skaičius nukrito iki 2,6 tūkst.
Po savaitgalio – vasariška šiluma
Kaip skelbė Elvyra Latvėnaitė, po savaitgalio į Lietuvą plūstels vasariška šiluma.
Pirmadienį naktį vietomis tvyros rūkai, dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra naktį kris iki 7–12, dieną kils iki 17–22 laipsnių šilumos, pajūryje – iki 12–16 laipsnių.
Antradienį protarpiais palis, daugiausia dieną rytiniuose rajonuose. Naktį daug kur drieksis rūkas. Vėjas pietų, pietvakarių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį kris iki 8–12, dieną kils iki 19–24 laipsnių šilumos, pajūryje – iki 13–18 laipsnių.
Trečiadienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį kris iki 10–14, dieną kils iki 22–27 laipsnių šilumos.
