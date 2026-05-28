Po audringos dienos – dar vienas perspėjimas ir sinopikės žinia apie ženklias permainas

„Mes kol kas esame ir dar pora dienų būsime šių dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų sandūroje. Ketvirtadienį dar pūs stiprokas šiaurės vakarų vėjas, o dieną, su didesnio lietaus šuorais ar su perkūnija, gūsiai kartais bus dar stipresni.
Su šiauriniais, šiaurės vakariniais srautais vėsesnis oras braunasi. Penktadienį ciklonai silpnės trauksis, o arčiau mūsų su sausesniais ir ramesniais orais priartės anticiklonas. Penktadienis ir šeštadienio naktis bus dar vėsoki, ypač šeštadienio naktis. Šeštadienio diena bus ir šviesesnė ir šiltesnė.
Nuo sekmadienio mus vėl drėgnesni ciklonai pasieks, tiesa vėjai bus silpni, kartais lietaus sulauksime, bus vis šilčiau. Pagal dabartinius duomenis dar šilčiau turėtų būti nuo kitos savaitės vidurio, bet ir lietaus gali būti daugiau. Gal po truputį įsibėgės taip laukiama vasara“, – rašė E. Latvėnaitė.
Vasarai neprasidėjus Europoje fiksuojami karščiai: kai kur prognozuoja ir 40 laipsnių temperatūrą
Ketvirtadienio dieną jau daug kur trumpi lietūs. Perkūnija dundės, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s, dieną gūsiai 15–18 m/s, per perkūniją gūsiai iki 20 m/s. Temperatūra šią dieną kils iki 10–15, pietvakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.
Penktadienį vietomis trumpai palis, daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, rytiniuose rajonuose gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį kris iki 5–7, dieną kils iki 13–18 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose ir pajūryje.
Susiję straipsniai
Šeštadienį ženklesnio lietaus nenumatoma. Pajūryje gali driektis rūkas. Vėjas nepastovus 3–8 m/s, dieną pajūryje vakarinių krypčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį kris iki 4–8, dieną kils iki 16–21, vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose iki 22–24 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus pajūryje – tik 12–15 laipsnių.
Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausiau įdienojus, griaudės perkūnija. Pajūryje dar gali tvyroti rūkas. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Temperatūra naktį kris iki 7–12, dieną kils iki 16–20 laipsnių šilumos, pajūryje – iki 10–15 laipsnių.
Pirmadienį naktį vietomis tvyros rūkai, dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra naktį kris iki 7–12, dieną kils iki 17–22 laipsnių šilumos, pajūryje – iki 12–16 laipsnių.
Antradienį protarpiais palis, daugiausia dieną rytiniuose rajonuose. Naktį daug kur drieksis rūkas. Vėjas pietų, pietvakarių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį kris iki 8–12, dieną kils iki 19–24 laipsnių šilumos, pajūryje – iki 13–18 laipsnių.
Trečiadienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį kris iki 10–14, dieną kils iki 22–27 laipsnių šilumos.
sinoptikaiOraiOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių