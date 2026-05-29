Sinoptikai siunčia perspėjimą: šiose Lietuvos vietovėse šalnos bus stipriausios

„Temperatūra dirvos paviršiuje turėtų kristi žemiau nulio. Kol kas šalna prognozuojama daugiausia šiaurės vakariniam pakraščiui“, – portalui „Defi“ komentavo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
Taip pat nurodė, kad šalna turėtų labiau pasirodyti Telšių ir Mažeikių apskrityse.
Šeštadienio naktį dangus pragiedrės. Vėjas sparčiai rims ir daugiausia pūs iš šiaurės vakarų.
Orai išliks vėsūs ir vėjuoti: daugiausia lietaus prognozuojama vienoje srityje
Pragiedrėjus ir vėjui nurimus temperatūra kris, rytą liks tik 3–8 laipsniai šilumos, o dirvos paviršiuje kai kur galimos silpnos šalnos.
Šeštadienio dieną per rytinius rajonus plauks tankūs debesys. Pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Į mūsų šalį ims skverbtis šiltesnio oro masė, todėl popietę didesnėje šalies dalyje temperatūra kils iki 19–24 laipsnių, tik rytiniuose rajonuose ir prie pat jūros bus vėsiau – čia šils iki 15–18 laipsnių.
Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti. Pūs silpnas nepastovios krypties vėjas. Kai kur susidarys rūkas. Naktis nebus tokia šalta kaip praėjusi, temperatūra nekris žemiau nei iki 6–11 laipsnių.
O sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpiais džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudėti ir perkūnija.
Vėjas išliks nestiprus, besikeičiančios krypties. Temperatūra įdienojus kils iki 18–23 laipsnių, tik prie jūros bus laipsniu kitu vėsiau.
Kalendorinė vasara prasidės ramiais, vietomis su trumpais vasariškais lietumis orais.
Vyraus nuosaiki, lietuviškai vasarai būdinga šiluma – naktimis vės iki 7–13, dienomis šils iki 18–24 laipsnių.
