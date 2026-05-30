Ilgai lauktos permainos – jau čia: į šalį plūstels vasariška šiluma

2026 m. gegužės 30 d. 06:30
Sinoptikų prognozėje – džiugios ir vasariškos žinios. Vėjas galiausiai nurims, o dienos bus vis šiltesnės, skelbia meteo.
Šeštadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma. Vėjas nurims, jis bus besikeičiančios krypties, 5–10 m/s.
Ženkliai aukščiau jau kils ir temperatūra – dieną numatoma 16–21 laipsnis šilumos, pietvakariniuose rajonuose gali būti dar laipsniu kitu šilčiau.
Tuo metu sekmadienį iš vakarų priartės nedidelis, mažai aktyvus ciklonas, padaugės debesų, vietomis vėl sulauksime trumpo lietaus.

Dieną kai kur lietų lydės perkūnija. Vėjas naktį bus silpnas, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s.
Temperatūra naktį pažemės iki 5–10 laipsnių šilumos, šalnos jau neturėtų gąsdinti. Dieną termometrai pavėsyje rodys 15–20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos.
Pirmąją kalendorinės vasaros dieną, pirmadienį, orai taps iš tiesų vasariški, nors numatomas ir trumpas, nedidelis lietus – naktį kai kur palis, dieną – daugiausia vakarinėje šalies pusėje. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nekris žemiau 6–11 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 19–24 laipsnių, tik pajūryje dėl jūros brizo liks vėsiau, 15–18 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną daug kur vėl laistys trumpi lietūs, vietomis sudundės perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 5–10 m/s.
Visgi lietus temperatūros nenusmukdys – naktį numatoma 8–13, dieną 20–25, pajūryje 16–19 laipsnių.
Trečiadienio dieną vietomis vėl pasirodys trumpas lietus. Vėjas pūs iš pietryčių, pietų, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s greičiu. Temperatūra naktį 9–14, dieną 21–26 laipsniai.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, kitomis dienomis laikysis panašūs orai.
