Naktį Lietuvoje fiksuotos šalnos: paskelbė, kam kando labiausiai

Kaip skelbė meteo.lt, naktį iš penktadienio į šeštadienį dalyje Lietuvos fiksuotos šalnos.
Jos siekė 0–2 laipsnius šalčio.
„Naktį vietomis trumpai palijo. Žemiausia oro temperatūra (1,5 m aukštyje) 0–5, vietomis 6–9 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje (5 cm aukštyje) daug kur buvo susiformavę šalnos iki 0–2 laipsnių šalčio”, – feisbuke rašė meteo.lt.
Čia pat pateikta ir orų prognozė šeštadieniui: „Šiandien dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra 18–23, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose 15–17 laipsnių šilumos.”
Kaip anksčiau skelbė Lrytas, pirmąją kalendorinės vasaros dieną, pirmadienį, orai taps iš tiesų vasariški, nors numatomas ir trumpas, nedidelis lietus – naktį kai kur palis, dieną – daugiausia vakarinėje šalies pusėje.
Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nekris žemiau 6–11 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 19–24 laipsnių, tik pajūryje dėl jūros brizo liks vėsiau, 15–18 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną daug kur vėl laistys trumpi lietūs, vietomis sudundės perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 5–10 m/s.
