GamtaOrai

Naktį Lietuvoje fiksuotos šalnos: paskelbė, kam kando labiausiai

2026 m. gegužės 30 d. 11:13
Lrytas.lt
Sinoptikai jau pranašauja geresnius orus, tačiau įspėja – pavasaris kai kuriose Lietuvos dalyse nesiruošia be kovos užleisti vietos vasariškai šilumai.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip skelbė meteo.lt, naktį iš penktadienio į šeštadienį dalyje Lietuvos fiksuotos šalnos.
Jos siekė 0–2 laipsnius šalčio.
„Naktį vietomis trumpai palijo. Žemiausia oro temperatūra (1,5 m aukštyje) 0–5, vietomis 6–9 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje (5 cm aukštyje) daug kur buvo susiformavę šalnos iki 0–2 laipsnių šalčio”, – feisbuke rašė meteo.lt.
Susiję straipsniai
Šalia Lietuvos – didžiulis miško gaisras: evakuojami žmonės, pakelti sraigtasparniai

Šalia Lietuvos – didžiulis miško gaisras: evakuojami žmonės, pakelti sraigtasparniai

Sinoptikai siunčia perspėjimą: šiose Lietuvos vietovėse šalnos bus stipriausios

Sinoptikai siunčia perspėjimą: šiose Lietuvos vietovėse šalnos bus stipriausios

Ilgai lauktos permainos – jau čia: į šalį plūstels vasariška šiluma

Ilgai lauktos permainos – jau čia: į šalį plūstels vasariška šiluma

Čia pat pateikta ir orų prognozė šeštadieniui: „Šiandien dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra 18–23, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose 15–17 laipsnių šilumos.”
Kaip anksčiau skelbė Lrytas, pirmąją kalendorinės vasaros dieną, pirmadienį, orai taps iš tiesų vasariški, nors numatomas ir trumpas, nedidelis lietus – naktį kai kur palis, dieną – daugiausia vakarinėje šalies pusėje.
Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nekris žemiau 6–11 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 19–24 laipsnių, tik pajūryje dėl jūros brizo liks vėsiau, 15–18 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną daug kur vėl laistys trumpi lietūs, vietomis sudundės perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 5–10 m/s.
Orų prognozėLietuvos hidrometeorologijos tarnybašalna
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.