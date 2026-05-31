Po šalnų smūgio – staigus lūžis: sinoptikai skelbia apie vasariškos šilumos bangą

2026 m. gegužės 31 d. 07:00
Po vėsesnių naktų į Lietuvą pamažu grįžta šiltesni orai, tačiau kai kur gyventojams dar teks susidurti su šalnomis. Sinoptikai prognozuoja, kad kitos savaitės pradžioje temperatūra kils iki vasariškos šilumos, nors vietomis trumpam palis, skelbia meteo.
Sekmadienio naktį kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas bus silpnas. Oro temperatūra sieks 4–9 laipsnius šilumos, vietomis laikysis 10–12 laipsnių šiluma. Tuo metu dirvos paviršiuje kai kur dar galimos šalnos – temperatūra gali nukristi iki 0–3 laipsnių šalčio.
Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis. Pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, kurio greitis sieks 4–9 m/s. Oras sušils iki 15–20 laipsnių, o pietvakariniuose šalies rajonuose temperatūra gali pakilti ir iki 23 laipsnių šilumos.
Pirmadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Naktį vėjas išliks silpnas, o dieną pūs pietinių krypčių 4–9 m/s stiprumo vėjas. Naktį temperatūra svyruos tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos, tačiau rytiniuose rajonuose vietomis gali atvėsti iki 3–5 laipsnių.

Dieną daugelyje šalies vietų termometrai rodys 19–24 laipsnius šilumos, o pajūryje bus kiek vėsiau – 16–18 laipsnių.
Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis, o dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Pūs pietinių krypčių vėjas: naktį jis bus silpnas, dieną sustiprės iki 5–10 m/s.
Naktį temperatūra sieks 8–13 laipsnių šilumos, o dieną oras sušils iki 20–25 laipsnių. Pajūryje išliks gaiviau – čia temperatūra pakils iki 16–19 laipsnių šilumos.
