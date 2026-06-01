Šalnos kandžiojosi ir praėjusią naktį: sinoptikė skelbia, ko laukti toliau

2026 m. birželio 1 d. 11:10
Lrytas.lt
Pastarosios kelios naktys buvo gana vėsios, o dirvos paviršiuje netgi fiksuotos šalnos. Jos kandžiojosi ir praėjusią pirmadienio naktį, skelbia meteo.
„Sekmadienį vietomis trumpai palijo. Aukščiausia oro temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.
Naktį be žymesnio lietaus. Žemiausia oro temperatūra 7–12, Ventėje – 14, vietomis atšalo iki 2–6 laipsnių šilumos. Vietomis rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje formavosi šalnos iki 0–2 laipsnių šalčio“, – skelbė tarnyba.
Visgi panašu, kad su kalendorine vasara ateis ir šilumos pliūpsnis, nors jį ir lydės lietus, skelbė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.

Su vasara į šalį atkeliauja ir šiluma: sušils iki 24 laipsnių

„Pirmadienį, birželio 1 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Dieną 19–24 laipsniai šilumos, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, pajūryje 16–18 laipsnių.
Antradienį, birželio 2 d. protarpiais palis: naktį daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose, dieną lietaus sulauks daugelis vietovių, įdienojus kai kur griaudės perkūnija. Pavakare pajūryje vietomis tvyros tirštas rūkas. Vėjas nepastovus, 3–7 m/s, per perkūniją gūsiai sieks 8–13 m/s. Naktį 8–12 laipsnių šilumos, dieną 20–25 laipsniai, pajūryje 13–18 laipsnių.
Trečiadienį, birželio 3 d. naktį be lietaus, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose vietomis nusidrieks rūkas. Dieną vakariniame šalies pakraštyje kai kur gali trumpai ir silpnai palyti. Vėjas pietinių krypčių: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 10–14 laipsnių šilumos, dieną 22–26 laipsniai.
Ketvirtadienį, birželio 4 d. naktį be ženklesnio lietaus. Dieną daug kur protarpiais palis, įdienojus vietomis griaudės perkūnija, kai kur lis gausiau. Vėjas pietryčių krypties: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–15 laipsnių šilumos, dieną 20–25 laipsniai.
Penktadienį, birželio 5 d. lis: naktį daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose, rytą ir dieną lietaus sulauks daugelis vietovių, vietomis lis smarkiai. Perkūnija daug kur griaudės tiek naktį, tiek dieną. Vėjas naktį pietų ir pietryčių, 4–8 m/s, dieną pietų ir pietvakarių, 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai sieks 15–18 m/s. Naktį 14–16 laipsnių šilumos, dieną 20–25 laipsniai.
Šeštadienį, birželio 6 d. daug kur lis, vietomis lydint perkūnijai. Vėjas nepastovus, 4–8 m/s. Naktį 12–16 laipsnių šilumos, vėsiausia pajūryje, dieną 21–26 laipsniai, pajūryje 14–19 laipsnių.
Sekmadienį, birželio 7 d. lis, rytą ir dieną vietomis smarkiai, daug kur griaudės perkūnija. Vėjas daugiausia rytinių krypčių, 4–8 m/s, pajūryje šiaurės krypties, 6–11 m/s. Naktį 13–17 laipsnių šilumos, dieną 23–27 laipsniai, vakariniame šalies pakraštyje 17–22 laipsnia“, – rašė sinoptikė.
