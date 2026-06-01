Šalnos kandžiojosi ir praėjusią naktį: sinoptikė skelbia, ko laukti toliau

„Sekmadienį vietomis trumpai palijo. Aukščiausia oro temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.
Naktį be žymesnio lietaus. Žemiausia oro temperatūra 7–12, Ventėje – 14, vietomis atšalo iki 2–6 laipsnių šilumos. Vietomis rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje formavosi šalnos iki 0–2 laipsnių šalčio“, – skelbė tarnyba.
Visgi panašu, kad su kalendorine vasara ateis ir šilumos pliūpsnis, nors jį ir lydės lietus, skelbė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.
Su vasara į šalį atkeliauja ir šiluma: sušils iki 24 laipsnių
„Pirmadienį, birželio 1 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Dieną 19–24 laipsniai šilumos, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, pajūryje 16–18 laipsnių.
Antradienį, birželio 2 d. protarpiais palis: naktį daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose, dieną lietaus sulauks daugelis vietovių, įdienojus kai kur griaudės perkūnija. Pavakare pajūryje vietomis tvyros tirštas rūkas. Vėjas nepastovus, 3–7 m/s, per perkūniją gūsiai sieks 8–13 m/s. Naktį 8–12 laipsnių šilumos, dieną 20–25 laipsniai, pajūryje 13–18 laipsnių.
Trečiadienį, birželio 3 d. naktį be lietaus, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose vietomis nusidrieks rūkas. Dieną vakariniame šalies pakraštyje kai kur gali trumpai ir silpnai palyti. Vėjas pietinių krypčių: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 10–14 laipsnių šilumos, dieną 22–26 laipsniai.
Ketvirtadienį, birželio 4 d. naktį be ženklesnio lietaus. Dieną daug kur protarpiais palis, įdienojus vietomis griaudės perkūnija, kai kur lis gausiau. Vėjas pietryčių krypties: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–15 laipsnių šilumos, dieną 20–25 laipsniai.
Penktadienį, birželio 5 d. lis: naktį daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose, rytą ir dieną lietaus sulauks daugelis vietovių, vietomis lis smarkiai. Perkūnija daug kur griaudės tiek naktį, tiek dieną. Vėjas naktį pietų ir pietryčių, 4–8 m/s, dieną pietų ir pietvakarių, 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai sieks 15–18 m/s. Naktį 14–16 laipsnių šilumos, dieną 20–25 laipsniai.
Šeštadienį, birželio 6 d. daug kur lis, vietomis lydint perkūnijai. Vėjas nepastovus, 4–8 m/s. Naktį 12–16 laipsnių šilumos, vėsiausia pajūryje, dieną 21–26 laipsniai, pajūryje 14–19 laipsnių.
Sekmadienį, birželio 7 d. lis, rytą ir dieną vietomis smarkiai, daug kur griaudės perkūnija. Vėjas daugiausia rytinių krypčių, 4–8 m/s, pajūryje šiaurės krypties, 6–11 m/s. Naktį 13–17 laipsnių šilumos, dieną 23–27 laipsniai, vakariniame šalies pakraštyje 17–22 laipsnia“, – rašė sinoptikė.
