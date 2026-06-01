Žinoma sinoptikė paskelbė, kaip atrodys pirmoji vasaros savaitė: nuo karščio – iki lietaus

„Tad naktį ir ypač paryčiais ten bus vėsiausia, o dirvos paviršiuje galime labai silpnų šalnų sulaukti“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė E. Latvėnaitė.
Čia ji pabrėžė, kad virš Rytų Europos ir Skandinavijos silpnų, ramių ciklonų sistema dar savaitės pradžioje bus pasilikusi.
„Vis dar pūs silpni, nepastovių krypčių vėjai, po sausesnio pirmadienio, antradienį jau kai kur su perkūnija palis, trečiadienis vėl be ženklesnio lietaus, ketvirtadienio dieną vėl su perkūnija lis, kai kur daugokai, nes vis arčiau Baltijos drėgnesnis ciklonas plėsis. Po vėsokos pirmadienio nakties, diena jau bus šiltesnė. Nuo antradienio bus vis šilčiau, o trečiadienį, vėjui pasisukus į pietus pietryčius, vis šiltesnis oras plūs, tiesa vėjas bus jau labiau juntamas, bet šiltas. Penktadienis ir savaitgalis, pagal dabartinius duomenis, bus dar šiltesni, su šiluma ir drėgnesnis oras plūs, jau dažniau ir daugiau lietaus ar net liūčių su perkūnijomis sulauksime, su perkūnija ir stipresni vėjo gūsiai užsisuks. Tad visokius darbus laukuose ir daržuose bus palankiausia savaitės pradžioje nudirbti, o savaitės pabaigai – ruošti talpas lietaus vandeniui kaupti...“, – skelbė sinoptikė.
Su vasara į šalį atkeliauja ir šiluma: sušils iki 24 laipsnių
Pasak E. Latvėnaitės, pirmadienis bus be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus, 3–7 m/s. Naktį bus nuo 8 iki 11 laipsnių šilumos, vėsiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose ir šiaurės vakariniame pakraštyje – nuo 4 iki 7 laipsnių šilumos. Rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur galimos silpnos šalnos – nuo 0 iki 1 laipsnio šalčio. Dieną bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, šilčiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Pajūryje – nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.
Antradienį protarpiais palis. Naktį lietaus daugiausia sulauks vakariniai ir pietvakariniai rajonai, dieną lis daug kur, o įdienojus vietomis griaudės perkūnija. Pavakare pajūryje gali nusidriekti tirštas rūkas. Vėjas nepastovus, 3–7 m/s, tačiau per perkūniją gūsiai sustiprės iki 8–13 m/s. Naktį bus nuo 8 iki 12 laipsnių šilumos, dieną – nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Pajūryje – nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį be lietaus, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose nusidrieks rūkas. Dieną vakariniame pakraštyje gali trumpai ir silpnai palyti. Vėjas pietinių krypčių: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį bus nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos, dieną – nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiais palis, įdienojus vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Vėjas pietryčių krypties: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį bus nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos, dieną – nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
Penktadienį lietaus sulauks daugelis rajonų. Naktį lis daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose, o rytą bei dieną – jau daug kur, vietomis smarkiai. Perkūnija griaudės tiek naktį, tiek dieną. Vėjas naktį pietų ir pietryčių krypties, 4–8 m/s, dieną pietų ir pietvakarių krypties, 6–11 m/s. Per perkūniją dieną gūsiai gali siekti 15–18 m/s. Naktį bus nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos, dieną – nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
Šeštadienį vis dar lis, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovus, 4–8 m/s. Naktį bus nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos, vėsiausia pajūryje. Dieną – nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, pajūryje nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
Sekmadienį lis, rytą ir dieną vietomis smarkiai, su perkūnija. Vėjas daugiausia rytinių krypčių, 4–8 m/s, pajūryje šiaurės krypties, 6–11 m/s. Naktį bus nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos, dieną – nuo 23 iki 27 laipsnių šilumos. Vakariniame pakraštyje bus vėsiau – nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
