Šilumos pliūpsnį nuskalaus liūtys: skelbia, kada ir ko laukti

Pasak jo, antradienio dieną debesuotumas padidės, po pietų vietomis iškris trumpalaikiai lietūs.
„Įdienojus ir po pietų vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, kaupsis storesni lietaus kamuoliniai debesys kurie atneš trumpalaikį, vasarišką lietų, kai kur ir su perkūnija. Pūs nestiprus, besikeičiančios krypties vėjas, tik per perkūniją vėjas gali papūsti stipriau“, – sako T. Kantautas.
Oro temperatūra popietę pakils iki 21–26 laipsnių šilumos, tik prie pat jūros sušils iki 17–20 laipsnių.
Nors prasidėjusi vasara atneš kritulius, prognozės nėra niūrios: šils iki 25 laipsnių
Trečiadienio naktį debesys vėl sklaidysis, o dangus giedrės.
„Jeigu kur nors ir palis, tai tik trumpai ir tik nakties pradžioje“, – pažymi sinoptikas.
Naktį vyraus nestiprus pietų, pietryčių vėjas, temperatūra pažemės iki 9–14 laipsnių šilumos.
Dieną debesų vėl ims daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Papūs labiau juntamas pietryčių vėjas, o termometrų stulpeliai įdienojus rodys 21–26 laipsnius šilumos.
Ketvirtadienį, pasak T. Kantauto, mažas debesuotumas ir toliau vyraus naktį, o dieną taps intensyvesnis.
Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė bus nedidelė. Naktį pūs ramesnis, dieną stipresnis pietryčių vėjas.
Naktį temperatūra nekris žemiau 10–15 laipsnių šilumos, o dieną pakils iki 20–25 laipsnių.
Penktadienį iš vakarų priartės atmosferos frontas, kuris atneš į šalį daugiau kritulių.
„Naktį tankesni debesys užslinks ant pietvakarinių rajonų, čia vietomis trumpai palis, o dieną tankesni debesys išplis į daugelį rajonų, tačiau trumpalaikiai lietūs lankysis daugiausia pietvakarinėje šalies pusėje, čia kai kur lis smarkiai ir su perkūnija“, – prognozuoja sinoptikas.
Visgi, nepaisant kritulių, vasariška šiluma laikysis toliau.
Naktį temperatūra nekris žemiau 11–16 laipsnių šilumos, o dieną sušils iki 22–27, pajūryje – iki 18–21 laipsnio šilumos.
Savaitgalį orai išliks panašūs – didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
