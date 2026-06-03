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Ateinančios dienos džiugins šiluma: lietaus gali kliūti tik vienai šalies daliai

2026 m. birželio 3 d. 06:00
Trečiadienio dieną debesų ims daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma, o štai ketvirtadienį vakarinėje Lietuvos dalyje jau gali nulyti, sako sinoptikas Tadas Kantautas.
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Papūs labiau juntamas pietryčių vėjas, o termometrų stulpeliai įdienojus rodys 22–27 laipsnius šilumos.
Ketvirtadienį, pasak T. Kantauto, mažas debesuotumas ir toliau vyraus naktį, o dieną taps intensyvesnis.
Naktį lietaus tikimybė bus nedidelė, o dieną trumpai nulis, kai kur su perkūnija, vakariniuose rajonuose. Naktį pūs ramesnis, dieną stipresnis, 8–13 m/s pietryčių vėjas.
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Naktį temperatūra nekris žemiau 9–14 laipsnių šilumos, o dieną pakils iki 20–25 laipsnių.
Penktadienį iš vakarų priartės atmosferos frontas, kuris atneš į šalį daugiau kritulių.
„Naktį tankesni debesys užslinks ant pietvakarinių rajonų, čia vietomis trumpai palis, o dieną tankesni debesys išplis į daugelį rajonų, tačiau trumpalaikiai lietūs lankysis daugiausia pietvakarinėje šalies pusėje, čia kai kur lis smarkiai ir su perkūnija“, – prognozuoja sinoptikas.
Visgi, nepaisant kritulių, vasariška šiluma laikysis toliau.
Naktį temperatūra nekris žemiau 11–16 laipsnių šilumos, o dieną sušils iki 21–26, pajūryje – iki 18–20 laipsnių šilumos.
Savaitgalį orai išliks panašūs – didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
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