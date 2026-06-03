Meteorologų priminimas: didelė dalis žmonių šiomis dienomis turėtų pasisaugoti

„Daugelis iš mūsų esame pirmo arba antro odos tipo savininkai, todėl tiesioginiai Saulės spinduliai be papildomos apsaugos ilgesnį laiką (>15–30 min.) mums yra pavojingi.
Lietuvoje UVI svyruoja intervale nuo 1 (žemas) iki 8 (labai aukštas). Aukščiausios reikšmės būna fiksuojamos gegužę, birželį ir liepą (tarp 11–16 val.).
Šiandien indeksas gali siekti iki 5–6, todėl ypač turintys I odos tipą (labai šviesi, strazdanota oda) turėtų pasisaugoti.
Sinoptikai prognozuoja šiltą trečiadienį: lietaus nenusimato
UV indekso reikšmių ir apsaugos lygio skirstymas:
1–2 – UVI žemas, apsaugos lygis minimalus (gali būti skrybėlė);
3–5 – UVI vidutinis, apsauga – skrybėlė, akiniai, apsauginio kremo saulės apsaugos faktorius (SAF) ne mažiau kaip 20;
6–7 – UVI aukštas, apsauga – kas išvardyta aukščiau, o tarp 11–16 val. būti pavėsyje;
8–10 – UVI labai aukštas, geriau iš viso neiti į lauką (tarp 11–16 val.)“, – priminė tarnyba.
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Visgi saulės greitai dalyje Lietuvos bus kiek mažiau. Nors trečiadienis dar bus sausas, penktadienį ir savaitgalį jau daugelyje rajonų trumpai palis.
Trečiadienį mažai debesuota. Nelis. Vėjas pietryčių, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27 laipsniai.
Ketvirtadienio naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose daug kur trumpas lietus, perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 20–25 laipsniai.
Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, Kuršių nerijoje 18–20 laipsnių.
Šeštadienį daug kur palis, vyraus trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 18–23 laipsniai.
Sekmadienį daug kur trumpai palis. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 19–24, pajūryje 15–18 laipsnių.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų laikytis panašūs orai.